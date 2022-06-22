Ayı Piyasası Nedir? Ekonomi Terimi Olarak Ayı Piyasası Ne Demek, Ne Kadar Sürer?

Piyasalar, ekonomik olarak zor ya da kârlı bir duruma doğru yol alabilmektedir. Piyasaların bu belirsiz ve değişken durumlarını ifade etmek için, bazı benzetmeler ile belirlenmiş terimler bulunmaktadır. Ayı'nın güçlü pençe darbesinden esinlenilmiş olan ayı piyasası terimi de bunlara örnektir. Dilerseniz, ekonomi terimi olarak ayı piyasası ne demek, ne kadar sürer hakkındaki soruların cevaplarını birlikte inceleyelim...

Ayı Piyasası

Ayı piyasası, ekonomik açıdan zora düşen piyasaların belli dönemleri için kullanılmakta olan bir terim olarak karşımıza çıkmaktadır. Ayrıca, alış hacminin, satış hacminden daha alçak seviyede olması olarak da açıklanmaktadır. Ayı piyasası süresince, mevcut fiyatların uzun zamanlı düşüş eğiliminde olduğu öngörülmektedir ve bu dönemde ise satış baskısı yüksek olmaktadır. Ayı piyasası kavramı, ekonomik dönemlerde sıklıkla kullanılmaktadır. Ayı piyasasının bir diğer ismi ise ''Bear Markets'' olarak bilinmektedir. Bu isim; ücretlerin sürekli şekilde düşme eğiliminde olmasını açıklamaktadır.

Özellikle kripto para evreninde iyice bilinen ve sürekli duyulan bu terim, ayıların doğal yaşamdaki davranışlarından esinlenilip türetilmiş olarak ortaya çıkmıştır. Ayı etkisinden bahsetmek için fiyatların, uzunca süre aşağı doğru hareket ettiğini gözlemlemek gerekmektedir. Buna örnek olarak; son tepe noktadan %20 seviyede aşağıda var olan ve düşmeyi sürdüren bir kripto para için, ayı piyasasının oluşmuş olduğu söylenebilir.

Ayı Piyasası Nedir?

Ayı piyasası; bir piyasanın herhangi bir ürünle alakalı kötü bir tablo çizdiği ve ücretlerin buna bağlı şekilde düşüş eğiliminde olduğu süreci tanımlayan bir terim olarak karşımıza çıkmaktadır. Ayı piyasası eğilimi, genelde ve özellikle Dünya üzerinde yer alan ülkelerin ekonomik olgusu ve verileri ile bağlantılı olmaktadır. Örneğin; salgın, savaş, yüksek enflasyon, ekonomik kriz, doğal afet gibi etkenler, ayı piyasasının zemininin oluşmasında birer faktördür.

Ayı Piyasası Ne Demek?

Ayı piyasası terimi; piyasalarda görülen daralmaları ve yatırımcıların olumsuz ruh halinde olduğu durumları tanımlamak için kullanılmaktadır. Ayı, doğal yaşamda, belirlediği kurbanına saldırma şekliyle piyasada terimsel anlamda bir anlam kazanmıştır ve borsa içerisinde de buna bağlı olarak benzetilmiştir. Gelecekle alakalı olumsuz beklentiler ayı piyasası içerisinde yer almaktadır ve piyasa uzun süre düşüşte olur. Ayı piyasasının en genel ve bilinen özelliği ise varlık ücretlerindeki yüksek düşüşler olarak bilinmektedir.

Ayı Piyasası Ne Kadar Sürer?

Ayı piyasasının süresi; piyasadaki ortam koşullarına ve de ürünlere göre çeşitlilik göstermektedir. Bazı ekonomik ürünlerde yıllık, aylık yahut haftalık süreleri, ayı piyasası içerisinde yaşanabilmektedir. Fakat bazı finansal ürünlerde ise değişken şekilde ayı piyasası yaşanmaktadır. Ayı piyasasının ne kadar süreceğini ve devam edeceğini, eğilimin yönünü etkileyen etkenler belirlemektedir. Yatırımcı psikolojisi, arz talep dengesi, finansal ürünün bilinirliği gibi etkenler ana eğilimin yönünde etkili olabilmektedir.