Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, 3 ay önce Özge Erdoğdu ile boşandı. Aykut Erdoğdu 2 hafta önce ise, CHP Yüksek Disiplin Kurulu üyesi avukat Tuba Torun ile evlendi. Telefon görüşmesinde Aykut Erdoğdu'nun Özge Erdoğdu'yu Tuba Torun ile ilişkisi olmadığına ikna etmeye çalıştığı görüldü. Yaşanan bu gelişmelerin ardından Aykut Erdoğdu kimdir, kaç yaşında ve kiminle evli soruları araştırılmaya başlandı.
İşte CHP'li Aykut Erdoğdu'nun hayatı ve yaşanan olayın ayrıntıları;
"İKNA ETMEYE ÇALIŞTI"
Video, "Bu kaydı 3,5 ay önce aldım. Eski eşim Aykut Erdoğdu'nun Torun'la ilişkisini öğrendikten sonra... Aykut Erdoğdu beni Tuba ile ilişkisi olmadığına ikna etmeye çalıştı. Daha sonra Tuba Torun ile evlendi." notuyla yayınlandı.
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"KEMAL BEY'İ BEŞ KERE ARADIM, BUNU LİSTEYE AL DİYE"
Telefon görüşmesinde Aykut Erdoğdu'nun Özge Erdoğdu'yu Tuba Torun ile ilişkisi olmadığına ikna etmeye çalıştığı görüldü.
Aykut Erdoğdu'nun kullandığı skandal ifadeler gündeme bomba gibi düştü. Özge Erdoğdu'yu ikna etmek için yeni eşi Tuba Tosun hakkında "Bak dertleşmekse bilmem neyse şuysa buysa. Tuba hiçbir şey çekmedi. Tamam mı? Dört senedir, ehli namus, parasını, evini de her şeyini şey yaparak, siyasetine bakarak, anasıyla ilişkilerine bakarak. Harbiden babalık ettim ben. Ben olmasam sanki gidecekmiş, evlenecekmiş, bilmem ne yapacakmış da yuva kuracakmış. Ben bin kere söyledim 'Önüne biri çıkarsa git' Şimdi bana böyle hayvanmışım gibi davranarak. Ben niye parti meclisine giremedim biliyor musun? Kemal Beyi beş kere aradım, bunu listeye al diye. Oğuz'u beş kere aradım 'Beni çıkarın bunu alın' diye. O insanlar, adam çıkmış, sevgilisi için bunu yapıyor. Bütün kurultayda buna oy topladım, kim yapar bunu be! Bu toplumda bir tane namuslu adam bunu yapar, günah. Bu girsin lan dedim. Bir şekilde hallederiz. Yaptığı iş mi yani." ifadelerini kullandı.
Video kaydında Özge Erdoğdu Aykut Erdoğdu'ya cevaben "Aykut boşver. Benimle ilgili, sana bir şey diyeyim mi? Benden çok özür diledi, yalvardı. Senin elini ayağını öpeyim dedi bana. Benim hakkımda konuşma dedim. Tuba bunu nereden çıkardın dedim" dedi.
SOSYAL MEDYADAN AÇIKLAMA YAPTI: "EŞİM TUBA ŞU AN HASTANEYE KALDIRILDI..."
Videonun sosyal medyada yayılmasının ardından Aykut Erdoğdu açıklama yaptı. Erdoğdu, "Bu akşam eski eşimle birkaç ay önce yaptığım bir telefon konuşması sosyal medyaya düştü... Bu konuşma görüntülü olarak kaydedilmiş... Şartlar ne olursa olsun eski eşim ve çocuğumun annesi hakkında kötü bir şey söyleyemem..." dedi.
Şimdiki eşi Tuba Torun'un hastaneye kaldırıldığını belirten Aykut Erdoğdu, "Ben yanında olabilmek için Ankara'dan yola çıktım... Yaşattıklarım için kendisinden bütün kalbimle özür diliyorum... Şu an tek derdim oğlumu ve eşim Tuba'yı bu yaşananların şokundan koruyabilmek..." ifadelerini kullandı.
AYKUT ERDOĞDU KİMDİR?
1972 yılında Kars'ta dünyaya gelen Aykut Erdoğdu, CHP'de İstanbul Milletvekili olarak görev alıyor. lk, orta ve lise öğrenimini Erzurum'da tamamlamasının ardından 1993 yılında Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nden mezun oldu. Yüksek Lisansını Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan Carnegie Mellon Üniversitesi'nde "Kamu Politikaları ve Yönetimi" üzerine yaptı.
Erdoğdu, Haziran 2015 ve Kasım 2015 Türkiye genel seçimleri'nde tekrar CHP İstanbul milletvekili olarak meclise girdi.