Ayşe teyze’ye özel sağlık sigortası

Kişiye özel tasarlanan sigorta ürünleri küresel ölçekte hızla büyüyor. Sektöre ilişkin projeksiyonlara göre kişiselleştirilmiş sigorta planları pazarı, 2025–2033 döneminde yıllık ortalama yüzde 14 büyüme kaydederek 3.4 milyar dolardan 6.5 milyar dolara kadar yükselecek. Türkiye'de de Türkiye Sigorta, sağlık sigortasında kişiye göre yapılandırılabilen yeni ürününü devreye aldı. ESS (Esnek Sağlık Sigortası) adı verilen ürünle; teminat, limit ve kurum ağı seçimleri poliçe içinde kişisel tercihlere göre belirlenebiliyor. Üründen 0–64 yaş arası herkes yararlanabilecek. ESS modeli, standart paket yerine modüler bir yapı üzerinden oluşturuluyor.

AİLE İÇİ FARKLI POLİÇE

Ürün, özellikle aynı aile içinde farklı sağlık ihtiyaçlarına sahip bireyler için ayrı teminat kombinasyonları oluşturulmasına imkân sağlıyor. Bu kapsamda aile bireyleri için farklı teminat kapsamları, limitler ve kurum ağları aynı poliçe çatısı altında belirlenebiliyor. Türkiye Sigorta Sağlık Sigortaları Genel Müdür Yardımcısı Tuba Buldu, ürünün en belirgin özelliğinin kurum ağı seçimi olduğunu belirtti. Buldu, ayakta tedavi hizmetlerinde bireylerin genellikle ev veya iş yerine yakın sağlık kuruluşlarını tercih ettiğini, yatarak tedavi ve cerrahi işlemlerde ise daha geniş hastane ağına yönelim olduğunu ifade etti. Buldu, şöyle konuştu: "Mevcuttaki ürün yapısını kişiye özel hale getirerek daha güçlü, özgür, yönetilebilir, seçilebilir ve müşteri memnuniyetini artıracak nitelikte bir ürünle sigortalılarımızın yanında olmaya devam ediyoruz. Bu kapsamda; kişisel alışveriş sepetine eklenebilir teminat yapıları, limitler, networkler, ek hizmet ve avantajlar içeren yeni ürünümüz ESS ile kalıpların dışına çıkarak sektörde yeni bir dönemin kapılarını aralıyoruz. Yeni model ile pazarda özellikle 'aynı aile içinde kişi bazında farklı teminat, farklı kurum ağı, farklı limit kombinasyonu' tarafında iddialı yer almayı hedefliyoruz."

DOĞUMDA BEKLEME SÜRESİ KALKABİLİYOR

ESS modeli ile sigortalıların ayakta tedavi ve yatarak tedavi için farklı kurum ağlarını tercih edebilmesi mümkün hale geliyor. ESS kapsamında teminat yapısı sepet modeli üzerinden çalışıyor. Sigortalılar ihtiyaçlarına göre teminatları ekleyip çıkarabiliyor. Yatarak tedavi teminatında limitsiz, limitli veya muafiyetli alternatifler sunulurken, ayakta tedavi tarafında adet veya limit bazlı seçenekler yer alıyor. ESS ürününde doğum teminatı için farklı bir



Üründe yer alan teminat seçenekleri şunlar



Yatarak tedavi

Ayakta tedavi

Doğum teminatı

Diş ve gözlük teminatları

Check-up hizmeti

Yurt dışı teminatı

Ek hizmet paketleri