Azerbaycan’ın yeni ‘Trend’i oldu

Ticaret Bakanlığı'nın açıkladığı, Türkiye'nin toplam ihracatı içinde e-ihracat'ın payını yüzde 10'a çıkarma vizyonuna katkı sunmak için özel sektör şirketleri de kolları sıvadı. Son dönemde, yurt dışı yatırımlarıyla öne çıkan Trendyol, Almanya, Azerbaycan ve Körfez ülkelerinin ardından Doğu Avrupa'ya açılmaya hazırlanıyor. Azerbaycan'da kısa sürede 1.3 milyon müşteriye ulaşan şirket, ülkede en çok indirilen aplikasyonlardan biri oldu.Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de gerçekleştirilen, bölgenin en önemli inovasyon etkinliği olan InMerge Innovation Summit'te konuşma yapan Trendyol Grubu CEO'su Erdem İnan, basın mensuplarıyla yeni yatırımlarını değerlendirdi. Azerbaycan pazarında 1.3 milyon müşteriye ve 6.3 milyon siparişe ulaştıklarını kaydeden İnan, "Hedefimiz 300 bin satıcımızın tümünü Avrupa, Orta Doğu ve Körfez ülkelerinin de içinde olduğu bölgeye satış yapabilir hale getirmek. 2024 yılı ilk çeyrek itibarıyla Doğu Avrupa pazarına açılacağız. Romanya, Yunanistan, Macaristan ve Çekya ile başlayacağımız pazarda önümüzdeki dönemde ülke sayısını da artıracağız" dedi. Polonya, Slovakya ve Bulgaristan pazarlarına da girmeyi planladıklarını aktaran İnan, "2024 sonunda bu bölgede 2 milyon aktif müşteri, 4 milyonun üzerinde sipariş ve 350 milyon dolarlık ticaret hacmine erişmeyi öngörüyoruz" diye konuştu.Körfez ülkelerinde ağustos ayından bu yana 2 milyon adedi aşkın 'Made in Türkiye' etiketli ürün satıldığını kaydeden İnan, şunları anlattı: "Bu yılın sonunda 60 binden fazla satıcımızı tek tuşla Körfez ülkelerine satış yapar hale getireceğiz. 2024 yılında 13 milyon ürünü, bölgedeki 4.5 milyon müşterimize ulaştırmayı hedefliyoruz."2023'tetüm yurtdışı operasyonlarını yaklaşık 3 milyon müşteri ve 12 milyon sipariş ile tamamlamayı hedeflediklerini söyleyen İnan, şunları anlattı: "2022'den bu yana 51 binden fazla satıcımızın ihracat yapmasına aracılık ettik. Bunların 42 bini ilk kez ihracat yaptı. Trendyol satıcıları, 2 yılda yurtdışına 37 milyonu aşkın ürün sattı. Mikro ihracatla yüzde 97'si KOBİ ve esnaf olan 300 bin satıcımızı ihracatçı haline getirmeyi amaçlıyoruz. Gelecek yıl 2 milyar dolar, önümüzdeki üç yılda ise 10 milyar dolarlık e-ihracat hacmine ulaşmayı hedefliyoruz. Bunun için 5 milyar dolarlık yatırım yapacağız."