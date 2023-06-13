Babalara 51 milyarlık hediye alacağız

18 Haziran Pazar günü kutlanacak olan Babalar Günü piyasalara hareketlilik getirdi. Alışveriş trafiğinin hafta sonuna doğru zirveye çıkması bekleniyor. Özel günlerin tüm perakendeye olduğu gibi e-ticaret sektörüne de hareket getirdiğini söyleyen ETİD Yönetim Kurulu Başkanı Emre Ekmekçi, "Babalar gününde ciroların en az yüzde 60 artmasını ve toplamda 51 milyar TL'nin üzerinde ciro gerçekleşmesini bekliyoruz. Bu yıl babalar günü için yapılan alışverişlerde sepet ortalaması 2 bin 40 TL. Teknolojik ürünlerin bulunduğu ortalama sepet tutarı 3.500 TL'yi, tekstil ağırlıklı e-ticaret sitelerinde ise bu ortalama 1.500 TL'yi buluyor" dedi. Babalar için en çok parfüm, aksesuvar, spor giyim gibi klasik hediyelerin tercih edildiğini paylaşan Ekmekçi, şu bilgileri verdi: "Bilgisayar, tablet, cep telefonu ve oyun konsolu gibi elektronik ürün kategorilerinden de fazlaca alışveriş yapılıyor. En çok alışveriş yapan kitle 25-34 ve 35-44 yaş aralığında. Alışverişlerin yüzde 62'si kadınlar tarafından gerçekleştiriliyor."Bu hafta hediyelik alışverişinin yoğunlaşmaya başladığını söyleyen Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel, "Her zaman özel günler alışverişe olumlu etki yapar. Bu hafta sonu okulların tatil olmasının da yarattığı bir alışveriş trafiği olacak. Başta giyim olmak üzere mağazalarda önemli satış artışı bekliyoruz. Ancak babalar gününden beklentimiz yüksek. Çünkü 16 Haziran'da okullar da tatil olacak. Tatile ya da yazlıklarına gidecek olanlar ihtiyaçlarını karşılamak için alışverişe çıkacaklar. Cuma ve cumartesi günü alışveriş trafiğinin zirve yapmasını bekliyorum" diye konuştu. Öncel, babalara en fazla alınan hediyenin gömlek ve tişört olduğu bilgisini paylaştı. Haziran ayının satış artışıyla başladığını söyleyen Alışveriş Merkezi Yatırımcıları Derneği (AYD) Başkanı Nuri Şapkacı ise bu artışta babalar gününün de etkisinin büyük olduğunu belirtti. Söz konusu trafiğin cirolara da artış olarak yansıdığını anlatan Şapkacı, "AVM'lerin ziyaretçi sayıları hızla artıyor" dedi.TÜRKİYE erkek giyiminin önde gelen markalarından Kiğılı'nın Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hilal Suerdem de babalar günü alışverişinin geçtiğimiz hafta sonu itibarıyla başladığı bilgisini paylaştı. Bu hafta sonuna doğru satışların pik yapmasını beklediklerini söyleyen Suerdem, şunları anlattı: "Satışlarımızda ciddi anlamda artış var. Normal bir haftaya kıyasla satışlarımızın yüzde 60-70 oranında artmasını bekliyoruz. Yaptığımız kampanyalarla vatandaşın alım gücüne katkı sunuyoruz. Bu dönemde en çok sattığımız ürünler gömlek, tişört ve takım elbise oluyor. Markamızın kalitesini bilen vatandaşlar için bu gün önemli bir alternatif oluyoruz. Bir hediye almaya gelen mağazadan iki parça hediye alıp çıkıyor."Babalar gününün en gözde hediye alternatiflerinden biri olan saat, bu yıl da ön sırada yer alıyor. Satışların geçen haftadan yana artış trendine girdiğini söyleyen Saat&Saat Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Kaya, "Manevi önemi olan saat, en kıymetli hediye olarak görülüyor. Son 10 günlük dönemde satışlarımızda ortalama yüzde 100 civarında artış olmasını bekliyoruz" dedi. Bu babalar gününde ağırlıklı olarak 4 bin ila 4 bin 500 lira aralığında saatlerin tercih edildiği bilgisini veren Ramazan Kaya, "Hem mağazalarımızda hem de online kanalda satışlarımız yoğun olarak devam ediyor" ifadelerini kullandı.Trendyol,babaları için hediye almak isteyen kullanıcılarına özel 'Babalar Günü' sayfası hazırladı. Bu sayfada giyimden aksesuara, kişisel bakımdan teknolojik aletlere kadar birçok ürünü müşterileriyle buluşturan Trendyol, babalar gününde özellikle erkek hazır giyimde milyonlarca ürünü babalarına hediye almak isteyen kullanıcılarına özel indirimlerle sunuyor.Babalar günü öncesinde hediye olarak en çok tercih edilen grupların erkek kişisel bakım ürünleri ve cep telefonu olduğunu söyleyen Teknosa Kategori Yönetimi ve Tedarik Zinciri Genel Müdür Yardımcısı Cenk Yeginer, "Mobilite ürünlerde talep artışı var. Bir başka popüler ürün grubu olan akıllı saatlerde yüzde 30 seviyelerinde satış artışı bekliyoruz. Kişisel bakım ürünlerinde ise yüzde 40 seviyesinde artışı öngörüyoruz" dedi.