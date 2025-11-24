Bacasız sanayinin merkezine 9 milyar TL’lik elektrik yatırımı

Antalya, Burdur ve Isparta bölgesinde 2,5 milyon aboneye elektrik hizmeti veren Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin (AEDAŞ) Genel Müdürü İlkay Baydar, bir grup gazeteci ile bir araya gelerek Akdeniz Bölgesi'ndeki elektrik altyapısı çalışmaları ve yatırımlar hakkında bilgi verdi. Baydar, turizmde, ticarette, sanayide yaşanan gelişmelerin de etkisiyle 2013 yılında üç ilde dağıtılan enerjinin 7,8 milyar kilovatsaatken bugün yüzde 61 artışla 12,7 milyar kilovatsaate ulaştığını söyleyerek, "Artan talebi karşılamak ve bölgenin enerji altyapısını güçlendirmek hedefi ile 2013-2025 arasında bölgemize yaptığımız yatırımlar Haziran 2025 TÜFE rakamlarına göre 50 milyar TL'yi buldu. Sadece bu yıl 3 ilimize 9 milyar TL'lik yatırım yaptık. Bu da yıl içinde her gün 25,6 milyon TL'lik yatırım demek" ifadelerini kullandı.

YILDIRIMA HIZLI TESPİT

Baydar, iklim değişikliğinin etkisiyle artan yıldırım düşmelerinin sektör için bir risk haline geldiğini belirterek, yıldırım kaynaklı arızaların hızla tespiti için geliştirdikleri projeyi anlattı. Baydar, "Alanya, Manavgat, Kaş Türkiye'de en fazla yıldırım alan yerler arasında. Yıldırımı engelleyemiyoruz ama zararlarını en aza indirmek için çalışıyoruz. Yıldırım kaynaklı arızaların hızlı ve doğru şekilde belirlenebilmesi amacıyla, arıza noktalarıyla yıldırım olaylarını eşleştiren veri odaklı çalışmalar başlattık. Bu proje ile gerçek zamanlı yıldırım verilerinin arıza yönetim sistemleriyle entegre edilmesi sayesinde saha ekiplerinin arızaya müdahale süresi kısalacak, ulaşılması güç hat bölgelerinde arıza tespitinde yaşanan zorluklar azaltılacak. Bu kapsamda, yıldırım kaynaklı arızaların tespitinde zamansal ve mekânsal kriterlere dayalı kapsamlı bir eşleştirme yöntemi uyguluyoruz. Yıldırım düştükten bir dakika sonra sistemde görülecek. Yapılan analizler sonucunda, yıldırım olayları ile arıza kayıtlarının hem zaman hem de konum açısından yüksek doğrulukta örtüştüğünü tespit ettik. Böylece arıza tespit süreçleri hızlanacak ve operasyonel verimlilik artacak" diye konuştu.

DEPREME KARŞI İSTASYON

Öte yandan Baydar, deprem ve diğer acil durumlara karşı dayanıklı bir altyapı oluşturmak amacıyla geliştirdikleri özel bir projeyi de bir yılda tamamlayıp devreye aldıklarını söyleyerek, "Deprem ve Acil Durumlara Karşı Çok Fonksiyonlu Erişim ve Aydınlatma İstasyonu adını verdiğimiz bu projemizin pilot uygulamasını Burdur'da başarıyla gerçekleştirdik. İstasyonun üzerinde, kesintisiz internet erişimi sağlayacak uydu anteni, istasyon çevresindeki aydınlatma ihtiyacını karşılamak için LED projektör, bölgenin uzaktan izlenebilmesine olanak tanıyan kamera bulunuyor" dedi.