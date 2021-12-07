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Haberler Ekonomi Haberleri BAĞ-KUR’lular İşsizlik Maaşı Alabilir Mi? Kendi Hesabına Çalışan BAĞ-KUR'luya İşsizlik Maaşı Verilir Mi?
Giriş Tarihi: 7.12.2021 09:39 Son Güncelleme: 7.12.2021 09:39

BAĞ-KUR’lular İşsizlik Maaşı Alabilir Mi? Kendi Hesabına Çalışan BAĞ-KUR'luya İşsizlik Maaşı Verilir Mi?

BAĞ-KUR’lular İşsizlik Maaşı Alabilir Mi? Kendi Hesabına Çalışan BAĞ-KUR’luya İşsizlik Maaşı Verilir Mi?

BAĞ-KUR’lular işsizlik maaşı alabilir mi? İşsizlik maaşı, çalışanın kendi rızası olmadan işinden çıkarılması veya iş sözleşmesini haklı nedenlerle kendisi fesheden çalışanlara belli bir süreliğine verilen ücrete denir. Bu maaşı almak için ise belli başlı şartları sağlamak gerekmektedir. Bunlardan en önemlileri ise, belli bir prim gününü doldurmak ve kendi rızası dışında (bazı durumlar hariç) işinden olmak gelmektedir. Peki, BAĞ-KUR’lular işsizlik maaşından yararlanabilir mi? Sabah.com.tr olarak yazımızda bu sorunun yanıtını hazırladık…

İşsizlik maaşı, işveren tarafından çalışmasına son verilmiş çalışanların belli başlı şartları sağlandıkları zaman geçimlerini sağlayabilmeleri için verilen bir haktır. Bu hakka tabi olmak için bazı şartlar bulunmaktadır. Bunlardan en önemlileri ise, kendi rızası dışında işinden olmak (bazı durumlar hariç) ve en az 600 gün prime sahip olmaktır. Bu noktada bilindiği üzere işsizlik maaşı alma hakkı 4/A'lı çalışanlara verilir. 4/A'lıların ödedikleri işsizlik sigortası primleri sonucunda işsiz kaldıkları süre boyunca aldıkları ücrettir. Bu noktada merak edilen sorulardan bir tanesi de BAĞ-KUR'lular işsizlik maaşı alabilir mi? sorusu oluyor. Sabah.com.tr olarak biz de haberimizin içerisinde bu sorunun yanıtını hazırladık…

BAĞ-KUR'LULAR İŞSİZLİK MAAŞI ALABİLİR Mİ?

İşsizlik maaşı alma hakkı sadece 4/A'lıları kapsamaktadır. Bu noktada BAĞ-KUR'lular için henüz bir hak bulunmasa da yakın zamanda aynı işsizlik maaşı yardımı gibi işinden olan esnafa destek olmak amacıyla yeni bir çalışma yapıldığı belirtilmişti. Bu yeni yönetmenliğin 2020 yılında gerçekleşmesi bekleniyor. Bu noktada yasa geçtikten sonra yönetmelikle belirtilen bazı şartlarla birlikte iş yerini kapatan esnaf belirli bir süre işsizlik maaşı alabilecek.

İşinden olmuş çalışanın işsizlik maaşı alabilmesi için öncelikle kendi istekleri dışında (bu bazı durumlarda değişiklik gösterebilir) işinden olması gerekmektedir. Bunun yanında sigorta primi 600 günün üzerinde olması gerekmektedir. Öte yandan son 4 ayda aktif 120 gün prim ödemesi gerekmektedir.

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BAĞ-KUR’lular İşsizlik Maaşı Alabilir Mi? Kendi Hesabına Çalışan BAĞ-KUR'luya İşsizlik Maaşı Verilir Mi?
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