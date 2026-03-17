Haberler Ekonomi Haberleri Bağdat ve IKBY'den ihracat anlaşması: Irak petrolü Türkiye'ye geliyor
Giriş Tarihi: 17.03.2026 23:16 Son Güncelleme: 17.03.2026 23:22

Irak Petrol Bakanı Hayyan Abdulgani, Bağdat ve Erbil’in, petrol ihracatını yarından itibaren Ceyhan Limanı’na yeniden başlatmak için anlaşmaya vardığını duyurdu. İhracat miktarının günlük 250 bin varile ulaşmasının planlandığını belirtilen anlaşmaya göre "Yarın yürürlüğe girecek ve ihracat sabah saat 10:00’da başlayacak" ifadeleri kullanıldı.

AA Ekonomi
Irak Petrol Bakanı Hayyan Abdulgani, yerel medyaya yaptığı açıklamalarda, IKBY üzerinden Ceyhan Limanı'na petrol ihracatının yeniden başlaması için Erbil ile anlaşmaya varıldığını söyledi.

ANLAŞMA YARIN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

"Anlaşma yarın yürürlüğe girecek ve ihracat sabah saat 10:00'da başlayacak." diyen Abdulgani, Kerkük petrolünün boru hattı üzerinden ihraç edileceğini ve önümüzdeki iki gün içinde ihracat miktarının günlük 250 bin varile ulaşmasının planlandığını belirtti.

IKBY ANLAŞTIKLARINI AÇIKLADI

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani de, Irak petrolünün Türkiye'ye Irak'ın kuzeyinden gönderilmesi konusunda Bağdat yönetimiyle anlaştıklarını açıklamıştı.

