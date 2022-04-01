Baharın ilk çağla ve bademi tezgahlara düştü

Bahar mevsiminin ilk meyvelerinden olan çağla, tezgahlarda yerini almaya başladı. Küresel ısınma ve kuraklık nedeniyle bu yıl çağla ve bademler geç oluştu.

Baharın müjdecisi ve ilk meyvesi olarak yetişen çağla İstanbul'da tezgahlarda yerini alırken kilosunun 100 liradan satıldığı bademin ise 80 liradan alıcı bulduğu kaydedildi.

Tezgahlarda kilosu 100 lira ile yerini alan çağlanın daha çok hamile aşeren kadınların satın aldığını belirten seyyar satıcı Yasin Kayıkçı, kilosu yüz lira olmasına rağmen hamile kadınların ısrarla istemesi sonucu 100 veya 200 gram olarak satın alındığını söyledi.

Kayıkçı, "Çağla ve badem tezgahlara düştü. Havalar güzel gidip meyveler arttıkça fiyatlarıda düşecek Çağla ve badem fiyatları bir süre bu civarda olacak. İlk eriklerin de 100 veya 150 liradan satılmasını bekliyoruz. Ürünler arttıkça fiyatlarda orantılı olarak düşüş gösterecek" dedi.