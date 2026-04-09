Bahçede 30 TL markette 225 TL! Zincir marketlerdeki fahiş fiyatlar ortaya döküldü

ANKARA'DA BÜYÜK FİYAT FARKLARI TESPİT EDİLDİ

Bakanlığın açıklamasına göre, Ankara'da 6-7 Nisan tarihlerinde yapılan denetimlerde ürünlerin alış ve satış fiyatları Hal Kayıt Sistemi üzerinden incelendi.

Yapılan kontrollerde:

Çarliston biberin 42 TL'den alınıp 249,67 TL'ye satıldığı

Pancarın 15 TL'den alınıp 79,95 TL'ye sunulduğu

Dolmalık biberin 63,33 TL'den alınıp 249,67 TL'ye satıldığı

Maydanozun 5 TL'den alınıp 19,95 TL'ye verildiği

tespit edildi.

Ayrıca farklı denetimlerde:

Zencefilin 53,5 TL'den alınıp 196 TL'ye

Kırmızı biberin 75 TL'den alınıp 286,33 TL'ye

Göbek marulun 35 TL'den alınıp 119,5 TL'ye

Domatesin 50 TL'den alınıp 149,95 TL'ye

satıldığı belirlendi.

Bu kapsamda Ankara'da toplam 13 zincir markete ait 94 şube ile 11 farklı firmaya ait 72 şubede inceleme yapıldı ve birçok üründe fahiş fiyat artışı kanaatine varıldı.