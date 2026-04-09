Haberler Ekonomi Haberleri Bahçede 30 TL markette 225 TL! Zincir marketlerdeki fahiş fiyatlar ortaya döküldü
Giriş Tarihi: 9.04.2026 10:01 Son Güncelleme: 9.04.2026 10:03

Ticaret Bakanlığı, Ankara, İzmir ve Antalya'daki büyük zincir marketlerde fiyat denetimleri başlattı. Yapılan incelemelerde tarlada 18 TL olan limonun marketlerde 130 TL'ye satıldığı tespit edildi. 30 TLden alınan ayva ise 225 TL'ye satıldı. Bakanlık fahiş fiyat uygulayan marketleri Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu’na sevk etti.

AA Ekonomi
Ticaret Bakanlığı, Ankara, İzmir, Antalya'daki bazı zincir marketlerde, meyve ve sebzelerde haksız fiyat artışına yönelik bulgular tespit ederek, gerekli idari yaptırımların uygulanması için konuyu Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'na sevk etti.

ANKARA'DA BÜYÜK FİYAT FARKLARI TESPİT EDİLDİ

Bakanlığın açıklamasına göre, Ankara'da 6-7 Nisan tarihlerinde yapılan denetimlerde ürünlerin alış ve satış fiyatları Hal Kayıt Sistemi üzerinden incelendi.

Yapılan kontrollerde:

  • Çarliston biberin 42 TL'den alınıp 249,67 TL'ye satıldığı
  • Pancarın 15 TL'den alınıp 79,95 TL'ye sunulduğu
  • Dolmalık biberin 63,33 TL'den alınıp 249,67 TL'ye satıldığı
  • Maydanozun 5 TL'den alınıp 19,95 TL'ye verildiği

tespit edildi.

Ayrıca farklı denetimlerde:

  • Zencefilin 53,5 TL'den alınıp 196 TL'ye
  • Kırmızı biberin 75 TL'den alınıp 286,33 TL'ye
  • Göbek marulun 35 TL'den alınıp 119,5 TL'ye
  • Domatesin 50 TL'den alınıp 149,95 TL'ye

satıldığı belirlendi.

Bu kapsamda Ankara'da toplam 13 zincir markete ait 94 şube ile 11 farklı firmaya ait 72 şubede inceleme yapıldı ve birçok üründe fahiş fiyat artışı kanaatine varıldı.

İZMİR'DE TEDARİK ZİNCİRİ MERCEK ALTINDA

İzmir'de hem yerel hem zincir marketlerde yapılan incelemelerde, ürünlerin tarladan raflara kadar fiyat hareketleri detaylı şekilde analiz edildi.

Öne çıkan tespitler arasında:

  • Patatesin 5 TL'den alınıp 28,99 TL'ye satılması
  • Sivri biberin 50 TL'den alınıp 249,99 TL'ye sunulması
  • Limonun 18 TL'den alınıp 129,95 TL'ye satılması
  • Ayvanın 30 TL'den alınıp 225 TL'ye çıkarılması

yer aldı.

Bakanlık, bu fiyat farklarının "haksız artış" niteliğinde olduğunu değerlendirdi.

ANTALYA'DA FAHİŞ FİYAT ARTIŞI

Antalya'daki denetimlerde de üretici, komisyoncu ve market arasındaki fiyat geçişleri incelendi.

Buna göre:

  • Lahana 15 TL'den alınıp 38 TL'ye
  • Patlıcan 35 TL'den alınıp 67 TL'ye
  • Taze fasulye 160 TL'den alınıp 300 TL'ye
  • Kabak 35 TL'den alınıp 79,9 TL'ye

satıldı.

Bazı ürünlerde ise fiyat artışının zincir boyunca katlanarak büyüdüğü görüldü. Örneğin biberin 17 TL'den başlayıp tüketiciye 199 TL'ye kadar ulaştığı tespit edildi.

KURULA SEVK EDİLDİLER

Ticaret Bakanlığı, tüm bu bulgular doğrultusunda ilgili işletmeler hakkında idari yaptırım uygulanması için dosyaları Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'na sevk etti.

Bakanlık açıklamasında, piyasa gözetim ve denetim faaliyetlerinin tüketiciyi korumak amacıyla kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.

