Bakan Adil Karaismailoğlu duyurdu! İstanbul’da hangi metro hatları açılacak?

Bakan Karaismailoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle

Memleketimizde çok güzel işler oluyor. Bu altyapıları yapıyoruz ve uzun yıllarda kullanabileceğiz. Geçen sefer bu programda verdiğimiz tarihlerden belki bir kaç hafta geç bitirmiş olabiliriz. Bu metroları yüz yıl boyunca kullan bileceğiz. Dört dörtlük bir iş bitirdik. Birçok metro Avrupa'da dökülüyor. Yenilemek istiyorlar ama taşıma devam ederken yenileme çok zor. Planlananların bitirilmesi lazım devam edenlerin yenilenebilmesi için.

Metromuzu dün itibarıyla açtık ve işliyor. Gayrettepe ile havalimanı kargo kısmı açıldı. 3 buçuk metrelik Gayrettepe kısmını henüz tamamlayamadık. Onu da Nisan ayında tamamlamış olacağız. Havalimanı Kargo terminali hem yolcu hem de kargo açısından çok önemli. Oraya gelen ziyaretçi ve kargo çalışanları için çok önemli olacak. 34 km bu hat çok önemli ve 1 ay ücretsiz. Sadece 24 dakikada Kağıthane'den havalimanına gidilebiliyor. Göktürk'te bu süre 14 dakika. Esenlerden vatandaşlarımız aktarma yaparak 45 dakikada havalimanına gidebilecek. Mecidiyeköy-Mahmutbey hattı çok kapsamlı bu hatlar birbirine bağlı şehrin birçok yerinden havalimanına gidilebilecek. Halkalı hattını da 2023 yılı bitmeden açmış olacağız.