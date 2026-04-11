Bakan Bayraktar: “2026’da 8 milyon haneye yerli doğalgaz ulaştıracağız”

Konuşmasında Türkiye'nin enerji bağımsızlığı yolunda önemli bir aşamaya geldiğini vurgulayan Bakan Alparslan Bayraktar, Sakarya Gaz Sahası üzerinden sağlanan üretimin hızla arttığını belirtti. Bayraktar, "2028'de üretimi dört katına çıkararak 16-17 milyon hanenin ihtiyacını kendi gazımızla karşılayacağız" dedi.

ENERJİDE MİLLİ HAMLE

2016 sonrası enerji politikalarında köklü değişime gidildiğini ifade eden Bayraktar, Türkiye'nin artık kendi gemileri ve mühendisleriyle arama yaptığını söyledi. Fatih Sondaj Gemisi, Yavuz Sondaj Gemisi ve Abdülhamid Han Sondaj Gemisi başta olmak üzere güçlü filo sayesinde Türkiye'nin dünyanın en büyük 4. derin deniz filosuna sahip ülkelerinden biri haline geldiğini belirtti.

GABAR PETROLÜ EKONOMİYE GÜÇ KATIYOR

Gabar Dağı'ndaki petrol üretiminin günlük 80 bin varile ulaştığını açıklayan Bayraktar, bunun yıllık yaklaşık 3,5 milyar dolarlık ekonomik katkı sağladığını söyledi. Bölgenin terörden arındırılmasıyla enerji yatırımlarının hız kazandığını vurguladı.

FATURALARDA DESTEK SÜRÜYOR

Enerji faturalarındaki devlet desteğinin devam ettiğini belirten Bayraktar, doğalgaz faturalarının yüzde 45'inin, elektrik faturalarının ise yüzde 50'den fazlasının devlet tarafından karşılandığını ifade etti. Toplam destek tutarının 925 milyar TL'ye ulaştığını söyleyen Bayraktar, Nisan ayı itibarıyla yeni bir sisteme geçildiğini açıkladı. Yeni uygulamayla birlikte belirli tüketimin üzerindeki abonelerin destek kapsamı dışında kalacağını belirten Bayraktar, "Çok tüketen daha fazla bedel ödeyecek" dedi.

YENİ KEŞİFLER YOLDA

Karadeniz'de yeni sondaj çalışmalarının başladığını belirten Bayraktar, farklı coğrafyalarda da arama faaliyetlerinin süreceğini vurgulayarak, "Türkiye artık kendi petrolünü ve doğalgazını arayan, bulan ve üreten bir ülke" diye konuştu.