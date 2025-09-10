Bakan Bayraktar açıkladı: BOTAŞ ile Hartree arasında LNG tedarik anlaşması imzalandı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Gastech 2025 Forumu kapsamındaki temaslarına ilişkin NSosyal hesabından paylaşımda bulundu.

İtalya'nın Milano kentinde düzenlenen Gastech 2025 Forumu kapsamında temaslarını sürdürdüklerini belirten Bayraktar, "Milli şirketimiz BOTAŞ ile Hartree arasında toplam 600 milyon metreküp hacminde ve 2 yıla yayılan LNG tedarikini kapsayan bir anlaşmaya imza attık." ifadesini kullandı.

Bayraktar, anlaşmanın, Türkiye'nin çok kaynaklı, esnek ve güvenli enerji yapısına önemli katkılar sunmasını temenni etti.