Bakan Bayraktar açıkladı: Enerji arz güvenliğimizde sıkıntı yok

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, " Enerji arz güvenliğimizde sıkıntı yok" dedi. Tüm dünya ekonomilerini tehdit eden ABD-İsrail ve İran arasındaki savaş hakkında da konuşan Bakan Bayraktar, "Savaş bölgesine bağımlılığımız en düşük seviye" ifadelerini kullandı. Bakan Bayraktar, küresel çapta yaşanan enerji krizinin maliyetinin vatandaşa yansıtılmadığını söyledi

Bakan Bayraktar açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

ENERJİ ARZ GÜVENLİĞİNDE SORUN YOK

Bölgeye bağımlılığımız az, tedarik sıkıntı yok. Hürmüz'e bağımlılık az, tedarik sıkıntısı yok.

Orta Doğu'da yaşananlarla birlikte yaşanan krizi iyi anlamak lazım. Yaşadığımız gerilim, savaş küresel etkileri olan çok büyük bir kriz. Dünya birçok krizden geçti.

Pandemi, Rusya-Ukrayna savaşı gibi olaylar yaşandı. Ama bu kriz bunlardan daha büyük ve uzun sürerse etkileri daha büyük olabilir. O potansiyeli içinde barındırıyor. Umarım kısa sürede sona erer ve etkileri az olur.

Yıl sonuna kadar sürmesi bütün küresel ekonomiyi etkileyecek boyuta dönebilir. İşin merkezinde enerji var. Dünya ekonomisini küresel ölçekte etkileyebilir. Enerji arz güvenliği anlamında bir sorun görünmüyor. Çeşitlendirme politikalarımız bizi güvenli limanda tutuyor.

EŞEL MOBİL AÇIKLAMASI

Petrol satan ülkeler pandemide bir talep eksikliği yaşamıştı. Şimdiki sorun talep tarafında bir sorun yok ama arz sorunu var. Petrolün veya enerjinin güzergahda bir sıkıntı yaşanıyor. Hürmüz Boğazı nedeniyle. Bizim bu bölgeye bağlılığımız en düşük seviyede. Toplam tedariğimizin yüzde 10 bu bölgeden. Yani yönetilebilir seviyede.

Ürün tedarik edemediğinizde tüketimi azaltmanız lazım. Bunun ciddi bir finansal etki var. Bu nedenle eşel mobil uygulamasını devreye aldık. ÖTV şuanda sıfır olarak uygulanıyor. Devlet finansal tedbirini aldı.

BİZİM İÇİN FIRSATLAR NE OLABİLİR?

Bu krizden sonra ne olacak sorusu aklıma geliyor. Yeni bir enerji mimarisi veya yeni bir sayfa açılacak. Bizim için fırsatlar ne olabilir diye düşünüyoruz. Irak Petrol Boru hattı burada önemli. Kerkük petrolünü Kırıkkale'ye götürecek bir hat. Türkiye olarak 50 yıldır faal tuttuğumuz bir hat. Kapasitesi günlük 1,5 milyon varil. Bir tahkim durumu var.

Bu sorunu dostane çözmek gerekiyor. Herkesin kazanacağı bir yol bulmalıyız. Irak'ın 3,5 milyon varillik ihracatı var ve durmuş durumda. Hürmüz Boğazı nedeniyle. 1,5 milyon varillik ihracatı farkı bir rota ile gerçekleştirmek istiyoruz. Bunun Irak'a Türkiye'ye ve dünyaya faydası var. Bu kriz yeni projelerin hayata geçirilmesine olanak sağlayacağını düşünüyorum.

