Bakan Bayraktar açıkladı: Enerjide Kızılelma hedefi! Ekonomi ve milli güvenliğin temeli

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Bakan Bayraktar, Ankara Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri ve öğretmenleri ile iftarda bir araya geldi.

Burada konuşan Bakan Bayraktar, öğrencilerle Türkiye'nin enerji ve tabii kaynaklar alanındaki vizyonunu paylaştı. Enerjide tam bağımsızlık hedefine vurgu yapan Bayraktar, "Son gelişmeler, ülke olarak bizim dışa bağımlılığımızı bitirmemizin ne kadar elzem ve acil olduğunu da gösterdi. Kızılelma, Türkiye'nin mutlaka enerjide bağımsız olması. Enerjide bağımsızlık hikayesi, Türkiye'nin aynı zamanda ekonomide bağımsızlık hikayesidir ve milli güvenliğin, ulusal güvenliğin de ayrılmaz bir parçasıdır. Biz dengeli, çevreye rağmen değil; çevreyle birlikte, çevreyle uyumlu bir şekilde ama bütün enerji kaynaklarımızı özellikle ülkemizin kendi kaynaklarını, yerli ve yenilenebilir kaynaklarını ekonomiye katmayla alakalı gece gündüz çalışıyoruz" dedi.