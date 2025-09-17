Bakan Bayraktar: Çin ile enerji ve madenler konusunda iş birliği yapabiliriz

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, bir kanala verdiği mülakatta; Türkiye ile Çin arasındaki enerji iş birliğine yönelik açıklamalarda bulundu. Bakan Bayraktar, Türkiye ile Çin arasındaki iş birliği fırsatlarının, geçen haftalarda düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü zirvesi vesilesiyle düzenlenen toplantılarda gündeme geldiğini anımsattı. Çin'de Ulusal Enerji İdaresi Başkanı Wang Hongzhi ve Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu Başkanı Zheng Shanjie'nin yanı sıra, şirketlerle bir araya geldiğini aktaran Bayraktar, "Enerjide çok iş birliği yapabileceğimiz alan var" dedi. Çin ile somut projelerin gündeme geldiğine dikkat çeken Bakan Bayraktar, enerji alanında çok büyük ölçekli proje üretme kabiliyetine sahip olduklarını belirterek, "Konuştuğumuz somut projelerden bir tanesi, offshore rüzgar projesi. Yani, 'Deniz üstü rüzgar' dediğimiz proje. Türkiye'de bir ilk olacak ve belki biz bunu inşallah Çinli şirketlerle yapacağız" diye konuştu.

'30 MİLYAR DOLARLIK BİR PROGRAM AÇIKLADIK'

Elektriği Avrupa'ya taşıma noktasında, yeni enerji nakil hatları inşa etmeyi planladıklarını ifade eden Bayraktar, "2035 için yaklaşık 30 milyar dolarlık bir program açıkladık ve buna çok ciddi ilgi var. Çin'in Kuşak ve Yol İnisiyatifi'yle de gayet uyumlu" değerlendirmesinde bulundu.

'ÇİNLİ FİRMALAR, TÜRKİYE'DE ÜRETİM DÜŞÜNÜYOR'

Enerjinin depolanması ve batarya konularında Türkiye'de önemli fırsatlar olduğuna dikkat çeken Bayraktar, "Çinli firmalar, Türkiye'de üretimi düşünüyorlar" dedi. Nükleer enerjinin en önemli iş birliği alanlarından bir tanesi olabileceğini ifade eden Bayraktar, "Bu konuda da uzun yıllara dayanan bir müzakere sürecimiz devam ediyor. Ziyaret kapsamında özellikle Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu Başkanı Zheng Shanjie'ye ifade ettim. Özellikle Trakya'da kurmayı düşündüğümüz nükleer santral projesini dünya çapında bir karbonsuz enerji ve data merkezine döndürme gibi bir önerimiz oldu. İçerisinde yenilenebilir enerjinin; güneşin, rüzgarın, depolamanın, data merkezinin ve nükleer santralinin olduğu devasa bir enerji ve data parkından bahsediyoruz. Bu oldukça ilgi çekti. Bunun, iki ülkenin ortak menfaatine de uygun bir proje olduğunu düşünüyorum" açıklamasını yaptı.

İş birliği imkanlarına değinen Bakan Bayraktar, "Nükleer enerji, yenilenebilir enerji, enerji iletimi ve madenler konusunda iş birliği yapabiliriz. Nadir toprak elementlerinde Türkiye'nin bulduğu rezervlerin ekonomiye kazandırılmasıyla alakalı projeleri görüşüyoruz. Petrol ve doğal gaz alanında da iş birliğimiz devam ediyor" dedi.

'FARKLI COĞRAFYALARDA İŞ BİRLİĞİ YAPABİLİRİZ'

Bakan Bayraktar, Türkiye ile Çin'in farklı coğrafyalarda iş birliği yapabileceğini de söyledi. Bayraktar, "Bu; Afrika, Orta Doğu, Orta Asya, Balkanlar olabilir. Buralarda da iş birliğine açığız. Buralarda önemli fırsatlar olduğunu düşünüyoruz" diye konuştu.

'FIRSATLAR BARINDIRAN ÜLKEYİZ'

Türkiye'nin çok önemli bir pazar ve büyüyen bir ekonomi olduğunu ifade eden Bayraktar, şunları kaydetti:

"Türkiye'yi adeta ikinci bir üretim üssüne döndürüp özellikle ticaret savaşlarının, yaptırımların veya birtakım engellemelerin olduğu bir dünyada, Türkiye'nin lojistik avantajlarını da kullanarak Türkiye üzerinden çok rahatlıkla farklı coğrafyalara, geçmek mümkün olabilir. Böyle fırsatları içerisinde barındıran bir ülkeyiz. Bu anlamda iş birliğimizi daha kalıcı ve uzun soluklu hale getirecek şekilde yenilenebilir projelerini, diğer projeleri değerlendiriyoruz. Yani, 'güneş panellerini gelin Türkiye'de imal edin', 'Rüzgar türbinlerini burada imal edin' diyoruz. Buna Türkiye olarak altyapımız hazır."