Giriş Tarihi: 28.01.2026 16:59

Bakan Bayraktar: Dünya Bankası ile enerji ve COP31 iş birliği güçleniyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Humberto Lopez ile yapılan görüşmede yenilenebilir enerji yatırımları ve COP31 kapsamında yürütülebilecek iş birliklerinin ele alındığını açıkladı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Humberto Lopez ve beraberindeki heyeti Bakanlıkta kabul etti. Görüşmede, Türkiye'nin yenilenebilir enerji hedefleri doğrultusunda iletim altyapısına yapılması planlanan yatırımlar ele alınırken, bu yıl Türkiye'nin ev sahipliği yapacağı COP31 kapsamında Dünya Bankası ile yürütülebilecek ortak çalışmalar da değerlendirildi.

Bakan Bayraktar, sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Sayın Humberto Lopez ve beraberindeki heyeti Bakanlığımızda kabul ettik.

Görüşmemizde yenilenebilir enerji hedeflerimiz doğrultusunda iletim altyapısına yapacağımız yatırımlar ile bu yıl ev sahipliği yapacağımız COP31 çerçevesinde birlikte yürütebileceğimiz çalışmaları değerlendirdik.

Enerji arz güvenliğimizi güçlendiren, sürdürülebilir kalkınma hedeflerimizle uyumlu projeler için uluslararası finans kuruluşlarıyla yürüttüğümüz yapıcı ve sonuç odaklı iş birliğini sürdüreceğiz."

