Giriş Tarihi: 27.9.2025 08:41 Son Güncelleme: 27.9.2025 09:17

Bakan Bayraktar duyurdu: Irak'tan petrol akışı yeniden başladı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar Irak-Türkiye Ham Petrol Boru Hattı'ndan bu sabah saat 07.07 itibariyle petrol akışının yeniden başladığını açıkladı.

AA
ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 6 Şubat depremlerinin ardından geçici süreyle kapalı kalan Irak-Türkiye ham petrol boru hattından petrol akışının yeniden başladığını açıkladı.

Bakan Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "6 Şubat 2023'te yaşanan depremler nedeniyle geçici süreyle kapalı kalan ve 4 Ekim 2023 tarihinde BOTAŞ tarafından operasyona hazır hale getirilen Irak-Türkiye ham petrol boru hattından bu sabah saat 07.07 itibariyle petrol akışı yeniden başlamıştır" ifadelerini kullandı.

