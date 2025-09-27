Bakan Bayraktar duyurdu: Irak’tan petrol akışı yeniden başladı

ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 6 Şubat depremlerinin ardından geçici süreyle kapalı kalan Irak-Türkiye ham petrol boru hattından petrol akışının yeniden başladığını açıkladı.

Bakan Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "6 Şubat 2023'te yaşanan depremler nedeniyle geçici süreyle kapalı kalan ve 4 Ekim 2023 tarihinde BOTAŞ tarafından operasyona hazır hale getirilen Irak-Türkiye ham petrol boru hattından bu sabah saat 07.07 itibariyle petrol akışı yeniden başlamıştır" ifadelerini kullandı.