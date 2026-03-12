Bakan Bayraktar duyurdu: Karadeniz’de iki yeni sondaja başlanacak! Hedef 8 milyon haneye doğal gaz

SOMALİ VE PAKİSTAN'DA SİSMİK MESAİ

Yurt dışındaki arama faaliyetlerinin de sürdüğünü belirten Bayraktar, Yıldırım gemisinin ikizinin haftalar önce Taşucu'ndan Somali'ye uğurlandığını, Çağrıbey Gemisi'nin de şu an Somali yolunda olduğunu söyledi. Pakistan'da sismik çalışma yapmak üzere Oruç Reis gemisinin hazırlandığını ve güvenlik şartlarının elvermesi halinde nisan ayında bu bölgede de çalışmalara başlanmasının hedeflendiğini aktaran Bayraktar, binlerce çalışanın gayretiyle Türkiye'yi enerjide tam bağımsız kılmak için yola devam ettiklerini belirterek sözlerini şöyle tamamladı:

"Yurt dışındaki aramalarımıza da yine devam ediyoruz. Somali'de Çağrıbey Gemimiz şu anda yolda. Oraya gidiyor. Pakistan'da tabii o bölge şu anda çok hassasiyet arz eden bir bölge ama Pakistan'da sismik çalışma için Oruç Reis gemimizi hazırlıyoruz. İnşallah herhangi bir güvenlikle alakalı bir sıkıntı olmaz. Onu da Nisan ayı içerisinde başlamayı hedefliyoruz. Yani bütün bu çalışmalarla hedefimiz ülkemizi enerjide bağımsız kılmayı sağlamak. Ümit ediyorum burada çalışan binlerce insan, binlerce çalışma arkadaşımla beraber ülkemizin enerji bağımsızlığı yolunda çalışmaya devam ediyoruz."

Bakan Bayraktar, açıklamalarının ardından Yıldırım Sondaj Gemisi personeli ile birlikte sahur programında bir araya geldi. Bayraktar'a AK Parti Zonguldak Milletvekilleri Muammer Avcı ve Ahmet Çolakoğlu, Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, AK Parti Zonguldak İl Başkanı Mustafa Çağlayan ve protokol üyeleri katıldı.