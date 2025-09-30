Bakan Bayraktar: Enerji filosuna katılan sondaj gemisi Mersin Taşucu Limanı’na ulaştı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin enerji filosuna katılan iki yeni sondaj gemisinden ilkinin Mersin Taşucu Limanı'na ulaştığını bildirdi.Bayraktar, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, 12 bin metreye kadar sondaj yapabilme kabiliyetine sahip 7. nesil ultra derin deniz sondaj gemisinin Akdeniz'deki operasyonlarda görev yapacağını kaydetti.

İkinci sondaj gemisinin de yıl sonuna kadar Türkiye'ye ulaşacağını belirten Bayraktar, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Böylece Türkiye, dünyanın en büyük 4. derin deniz sondaj filosuna sahip ülke konumuna yükselecek. Bu büyük hamle, enerjide tam bağımsızlık hedefimize bir adım daha yaklaştığımızın güçlü bir göstergesi. Mavi vatanda kararlılıkla yolumuza devam ediyoruz."