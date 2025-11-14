Bakan Bayraktar: Enerjide ’Türk Yolu’ modeli geliştirdik

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, " EPIX Platformu'nun (Enerji, Paylaşım, İlham ve X) "Enerji, Vizyon ve Bir Portre" temalı söyleşisinde enerji uzmanları ile bir araya geldi.

Enerjide bir "Türk Yolu" geliştirdiklerini ifade eden Bayraktar, "Bu modelin içerisinde yenilenebilir enerji var. Yenilenebilir enerji kaynaklarını maksimum düzeyde ekonomimize katmamız lazım. Enerjisini verimli kullanan bir Türkiye var. Enerjimizi verimli kullanmamız lazım. Petrol ve doğal gazını arayan, bulan, üreten bir Türkiye var. Bunu hem Türkiye'de, hem de yurt dışında yapan bir Türkiye var. Nükleeri mutlaka enerjine katmış bir Türkiye olmamız gerekiyor. Madenlerini de katma değerli bir şekilde ekonomisine katan bir Türkiye var; Vizyonumuz budur" dedi.



GABAR'DAN 80 BİN VARİL ÜRETİM



2016'da bir strateji değişikliğine gittiklerini belirten Bayraktar, bu strateji değişikliği ile Türkiye'nin denizlerde kendi gemileri ve kendi mühendisleriyle petrol ve doğal gaz aramaya başladığına, Gabar'da petrol keşfettiğine vurgu yaptı. Bayraktar, "Türkiye Petrolleri, 2016'da günde 30-36 bin varil petrol üretirken sadece Gabar'dan bugün 80 bin varil petrol üretilir hale geldik. Yani, 2,5 katına çıkardık" diye konuştu.

Kaya gazı ve kaya petrolüyle ilgili çalışmalar yürüttüklerini de aktaran Bakan Bayraktar, Diyarbakır'da ve Trakya'da Gabar'ın üzerine çıkabilecek potansiyele sahip bir alan bulunduğuna inandıklarını anlattı.



ENERJİDE MERKEZ ÜLKE



Türkiye'nin enerjide merkez ülke olma hedefi bulunduğuna vurgu yapan Bayraktar, "Zaten bu altyapı bizi otomatik olarak enerjide merkez ülke haline getiriyor. Bugüne kadar olduğu gibi, transitin ötesinde güvenilir bir tedarikçi olma noktasında da adımlar atıyoruz. Elektrikte de Türkiye, komşularıyla enterkoneksiyonu arttırmış, kendi üretim kapasitesi artmış bir ülke" dedi.

Enerji sektöründe en önemli paydaşlardan birinin enerji uzmanları olduğunu belirten Bayraktar, "Çünkü işin hem strateji tarafında hem bunları hayata geçirme noktasında, işin tasarımından projelerin hayata geçmesine, onların denetimine birçok alanda çok önemli rolleri var. 'Enerjide bağımsız bir Türkiye' hedefiyle yürüdüğümüz yolda en önemli görev onlara düşüyor" dedi.