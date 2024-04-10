Bakan Bayraktar: Erzincan enerjide, maden de çok kıymetli bir şehir

Erzincan Belediyesi Fuaye salonunda düzenlenen bayramlaşma programına Enerji ve Tabi kaynaklar bakanı Alpaslan Bayraktar, Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, 3. Ordu Komutanı Korgeneral Veli Tarakçı, Erzincan Milletvekilleri Süleyman Karaman, Mustafa Sarıgül, Erzincan belediye Başkanı Bekir Aksun, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, Vakıflar Genel Müdürü Sinan Aksu, Siyasi parti temsilcileri, STK başkanları, Kamu Kurum ve kuruluş müdür ve amirleri ile davetliler katıldı.

Erzincan Belediyesi önünde Başkan Bekir Aksun tarafından karşılanan Enerji ve Tabi kaynaklar bakanı Alpaslan Bayraktar girişte katılımcıların bayramını kutladılar. Programda ilk olarak konuşan Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun; "Erzincan kardeşliğin şehri fikirlerin farklılığı zenginliği olarak kabul ettiği bir şehir, bu şehirde her görüşte insanın aynı sofrada oturup aynı ekmeği paylaştığı ve kalkarken de hep birlikte kucaklaştığı bir şehirden bahsediyorum. O yüzden şehrimizde büyüklerimizi misafir etmekten kıvanç duyuyorum. Ramazan bayramını en içten dileklerimle kutluyorum" dedi.

Ardından konuşmasını yapan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Erzincan ve tüm İslam aleminin bayramını kutlayarak Erzincan'a enerji ve maden alanında yatırım yapılacağını söyledi ve İliç'te yaşanan maden kazasına değindi.

"DEVLET OLARAK TÜM İMKÂNLARI SEFERBER ETTİK"

"Hepinizin malumu 13 Şubat 2024 tarihinde neredeyse iki ay oldu, İliç ilçemizde maden kazası yaşadık. Doğrusu ben o gün bugündür Erzincan'dayım, İliç'teyim. "İliç'te ilk dakikalardan bu yana devletimiz oradaydı. Sayın Cumhurbaşkanımız yurtdışındaydı. Bize bu konuyu çok yakın takip etmemiz talimatını verdi. Ailelerle özellikle ilgilenmemizi istediler. İliç'te madenci kardeşlerimizi bulmakla alakalı ilk günden itibaren devlet olarak tüm imkânları seferber ettik. Oradaki ailelerle beraber olduk olmaya da devam edeceğiz. Erzincan bizim için müstesna olan bir yerimiz oldu. Dolayısı ile bayramın ilk günü Erzincan'a gelmemiz gereken yerlerden bir tanesi.

GABAR'DA TÜRKİYE'NİN EN KALİTELİ PETROLÜNÜ ÜRETİYORUZ

"Buradan İnşallah İliç'e hareket edeceğiz. Orada ki kardeşlerimiz ile bayramlaşacağız. Aynı zamanda çalışmaları yerinde takip edeceğiz. Ondan sonrada yarın Şırnak'a geçmeyi hedefliyoruz. Orada da Gabar'da biliyorsunuz Türkiye'nin en kaliteli petrolü en yüksek miktarda üretiyoruz. Hem burada hem de orada kıymeti hemşerilerimiz ile bayramlaşacağız.

Erzincan bizim için çok önemli bir şehir. Enerjide maden de çok kıymetli bir şehir, gayretleri olan bir şehir. Dolayısı ile biz ilerleyen sürelerde buraya daha çok istihdam getirecek, buraya daha çok iş imkânı getirecek çalışmaları da benim bakanlığım adına yapacağımıza buradan ifade etmek istiyorum.

Bayramlar müstesna günler. Bu müstesna günde sizlerle birlikte olmaktan mutluluk duyuyoruz. Bizler Enerjide bağımsızlık sağlamak için gece gündüz çalışıyoruz. Çalışmaya devam edeceğiz. Karadeniz'de Sakarya gaz sahasında Türkiye bugün kendi doğalgazını üreten bir ülke oldu. Bir dönem adı terörle alınan Gabar'da girilemez denilen yerde bugün artık petrolle anılıyor, artık orası çok daha güvenli. Biz orada Türkiye'nin en kaliteli petrolünü üretiyoruz. İnşallah üretimde bir rekor kıracağız" dedi.

Yapılan konuşmaların ve verilen ikramın ardından Bakan Alpaslan Bayraktar İliç'te vatandaşlarla bayramlaşmak için İliç'e hareket etti.