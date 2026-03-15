Bakan Bayraktar: Gemilerimizin test süreçlerini kendi mühendislik kapasitemizle yürütüyoruz

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Zonguldak Filyos Limanı'nda kurulan Filyos Bakım Merkezi'nde, yürütülen çalışmalara ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Buna göre; merkez, filonun yeni üyelerinden olan ve boğazları geçtiği için kulesi sökülen Yıldırım Sondaj Gemisi'ni sefere hazır hale getirmeye çalışırken Türkiye'nin ilk yüzer üretim platformu Osman Gazi'yi de Sakarya Gaz Sahası'ndaki görevine hazırlıyor. Yıldırım'ın nisan ayında Karadeniz'deki ilk görevine uğurlanması bekleniyor. Osman Gazi'nin de yılın üçüncü çeyreğinde göreve başlaması planlanıyor.

MERKEZ, OPERASYONEL VERİMLİLİĞİ ARTTIRIYOR

Toplamda 60 bin metrekare alana kurulu olan Filyos Bakım Merkezi, enerji filosundaki gemilerin, deniz altı sistemleri ve çeşitli ekipmanlarının bakım, test ve revizyon işlemlerini gerçekleştiriyor. Merkez bünyesinde talaşlı imalat, kaynak, kumlama-boya ve yüzey kaplama atölyeleri bulunuyor. Ayrıca hidrolik, elektrik ve tahribatsız muayene birimleri ile birlikte sondaj ekipmanları ve gemi pervanelerine yönelik bakım çalışmaları da yürütülüyor.

Merkezde sondaj makinesi test düzeneği ile su altı robotları ve kuyu başı kontrol ekipmanlarının test edildiği özel test havuzları yer alıyor. Bu altyapı sayesinde sahada kullanılacak ekipmanlar operasyon öncesinde kapsamlı test süreçlerinden geçiriliyor. Filyos Bakım Merkezi'nde tüm faaliyetler, petrol ve doğal gaz endüstrisinde kabul gören uluslararası kalite ve teknik standartlar çerçevesinde yürütülüyor. API Q1 ve API Spec 7-2 başta olmak üzere uygulanan standartlar bakım ve test süreçlerinde güvenlik, kalite ve operasyonel sürekliliğin temel dayanağını oluşturuyor.

Filyos Bakın Merkezi sayesinde başta derin deniz sondaj gemileri ve sismik araştırma gemileri olmak üzere Türk enerji filosunun her bir parçası göreve hazır halde tutuluyor. Merkez, bakım sürelerini kısaltırken operasyonel verimliliği arttırıyor. Böylece hem bu alandaki dışa bağımlılığı azaltıyor hem de maliyetler en aza indiriyor.

'TEKNİK HİZMETLERİ ÜRETİR HALE GELİYORUZ'

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, konuyla ilgili sanal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımda, "Mavi Vatan ve ötesinde arama ve üretim kabiliyetimizin sürekliliği, karada kurduğumuz güçlü bakım ve hazırlık altyapısıyla sağlanıyor. Enerji filomuzun yuvası haline gelen Filyos Bakım Merkezimizde, Osman Gazi FPU dahil sondaj ve sismik gemilerimizin, deniz altı sistemlerimizin ve kritik ekipmanlarımızın bakım, onarım ve test süreçlerini kendi mühendislik kapasitemizle yürütüyoruz.

Bu merkezle dışa bağımlılığı azaltıyor, operasyonel sürekliliği güçlendiriyor ve yüksek katma değerli teknik hizmetleri ülkemizde üretir hale geliyoruz. 'Enerjide Tam Bağımsız Türkiye' yolunda her halkayı bir bir tamamlıyoruz" ifadelerini kullandı.