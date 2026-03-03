Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 3.03.2026 09:53

Bakan Bayraktar Kanada’da: PDAC 2026 Kongresi'ne katılacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Kanada Maden Araştırmacıları ve Geliştiricileri Derneği tarafından düzenlenen PDAC 2026 Kongresi'ne katılmak üzere Toronto’ya gitti.

DHA
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Dünyanın en önemli madencilik organizasyonlarından PDAC 2026 Kongresi vesilesiyle Kanada'nın Toronto kentindeyiz. İlk olarak MÜSİAD tarafından düzenlenen iftar programında Büyükelçimiz Can Dizdar, Kanada ve Ontario milletvekilleri, misyon temsilcileri, ticaret odası başkanları ve iş insanlarımızla aynı gönül sofrasında buluştuk. Ramazan-ı Şerif'in bereketini kilometrelerce ötede, birlik ve beraberlik içinde paylaştık" ifadelerini kullandı.

