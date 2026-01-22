Bakan Bayraktar, Kazakistan ile enerjide işbirliği imkanlarını görüştü

Bakan Bayraktar NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Kazakistan'ın millî petrol ve doğal gaz şirketi KazMunayGas'ın CEO'su Askhat Khasenov ile Bakanlığımızda bir görüşme gerçekleştirdik.

Geçtiğimiz yıl Ankara'da Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Kazakistan Cumhurbaşkanı Sayın Kasım Cömert Tokayev'in huzurlarında imzaladığımız Enerji Alanında İş Birliğine Dair Mutabakat Zaptı ile Türkiye–Kazakistan enerji ortaklığında yeni bir döneme girdik.

Bu çerçevede TPAO ile KazMunayGas arasında hayata geçirilen iş birliğinin sahaya yansımalarını ve hidrokarbon arama, geliştirme ve üretim alanlarında atılabilecek adımları ele aldık.

Millî şirketlerimizle Kazakistan'ın kara ve deniz sahalarında ve üçüncü ülkelerde ortak arama ve üretim faaliyetleri geliştirmeye hazırız. Türkiye–Kazakistan enerji ortaklığını karşılıklı güven ve ortak kazanım temelinde daha ileri taşıyacak somut projeleri hayata geçirmeyi hedefliyoruz."