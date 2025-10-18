Bakan Bayraktar: Kendi petrolünü doğal gazını üreten Türkiye çok daha güçlü bir ülke olacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, çeşitli ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Şırnak'a geldi. Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'nda Vali Birol Ekici, AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar ve Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka tarafından karşılanan Bakan Bayraktar, daha sonra Şırnak Valiliğine geçti. Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Bakan Bayraktar, Vali Ekici ile bir süre kentte yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Bakan Bayraktar daha sonra AK Parti Kadın Kolları Başkanlığı tarafından düzenlenen 'Terörsüz Türkiye Kadınla Mümkün' programına katıldı. Programa ayrıca AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan, T.C. Gençlik ve Spor Bakan Müşaviri Sayın Özlem Pelitoğlu, AK Parti Gaziantep Milletvekili Doç. Dr. Derya Bakbak, Bursa Milletvekili Sayın Emel Gözükara Durmaz ve partililer katıldı. Programda şehit aileleriyle bir araya gelen Bayraktar, ailelerin talep ve sorunlarını dinledi.

ENERJİNİN MERKEZİNDE KADIN VAR'

Burada konuşan Bakan Bayraktar, kadınların enerji üretiminde etkin rol aldığını ifade ederek, "İnşallah bu programdan sonra biz değerli Kadın Kolları Genel Başkanımızla beraber milletvekillerimizle beraber Gabar'a çıkacağız. Orada kadın kollarımızda, teşkilatlarımızda çalışan mühendis kardeşlerimizle, hanımefendilerle beraber şöyle bir Gabar'ı, orada yaptığımız çalışmaları onlara göstereceğiz. Çünkü bizim yaptığımız iş insana da ait bir iş. Enerjisiz bir hayat düşünmek mümkün değil. Bugün ne yapıyorsak hep enerjiye ihtiyacımız var. Nasıl sizler bu enerjinin merkezindeyseniz kadınlar bizim enerjimizin merkezinde. Niye biliyor musunuz? Biz bakın Gabar'da petrol aradık. Petrol bulduk bugün üretiyoruz. Karadeniz'in derinliklerinde doğal gaz üretiyoruz. Milletvekilimiz dedi ki 'Uludere'ye doğal gaz götüreceğiz.' Doğal gazı götüreceğiz de biz diyoruz ki o doğal gazı ithal ederek götürmeyelim. O doğal gazı kendi ülkemizde kendi denizlerimizde bularak ütülelim. Dolayısıyla Karadeniz'in derinliklerinden doğal gazı yüzeye çıkarırken, Gabar'da petrolü yüzeye çıkarırken, ekonomimize katarken, enerji üretirken, enerjiyi iletirken, dağıtırken her nereye bakarsanız bakın bizim en yakın çalışma arkadaşlarımız bu projelerin içerisinde bizlere en çok katkı sağlayanlar işte kadınlar, kadın çalışanlarımız, kadın mühendislerimiz, kadın teknisyenlerimiz. Onun için enerjinin merkezinde kadın var" dedi.

'GABAR'DA 3 BİN 558 ARKADAŞIMIZ ÇALIŞIYOR'

Doğal gaz çalışmalarının da sürdüğünü ifade eden Bakan Bayraktar, "Bakın çok büyük bir çalışma yapılıyor. İnşallah şimdi Gabar'a gitmeyenler oraya gidecekler. Ve 7/24 orada yüzlerce kilometre yol yapılmış. Yerin derinliklerinde 3 bin, 4 bin metre derinden o petrolü çıkarıyoruz ve onu biz kullanmaya başlıyoruz. Bu kadar büyük bir emek veriliyor. Karadeniz'in derinliklerinde denizin 2 bin 100 metre olduğu yerde biz denizin dibine ulaşıyoruz. Oradan sondajı devam edip binlerce metreden o doğal gazı çıkarıp bugün 4 milyon eve o doğal gazı sunar hale geldik. Bütün bu çalışmalar yapılırken birileri ne diyor, muhalefet? 'Efendim orada gaz yok. Gabar'da petrol yok.' Öyle demiyorlar mı? Anlatıyoruz, gösteriyoruz. 19 Mayıs'ta burada milletvekillerimizi getirdik. İçlerinde muhalefet milletvekilleri de vardı. 'Gelin, gözünüzle görün. Elinizle tutun, bu petrol nasıl üretiyor görün' dedik. Fakat kadınlarımıza, sizlere şunun için ihtiyaç var. Bunu en iyi anlatacak çevrenize, komşularınıza, buradaki çalışmaları en iyi sunacak olan sizlersiniz. Onun için teşkilatımızın, kadın kollarımızın içerisindeki teşkilat mensubu olan kadınlarımız bugün o sahadaki çalışmaları görecekler. Sizler bunları zaten yaşıyorsunuz. İçindesiniz. Eminim birçok aileden artık orada o dağlarda çalışan kardeşlerimiz var. Çocuklarınız, kardeşleriniz, eşleriniz çalışıyor. 3 bin 558 arkadaşımız şu anda dağlarda çalışıyor. 7/24 esaslı. Bunun yaklaşık 2 bin 800 tanesi bu bölgenin insanı. Sizlerin evlatlarınız, sizlerin kardeşleriniz" diye konuştu.

'CUMHURBAŞKANIMIZ HEP BÜYÜK HEDEFLER ÖNÜMÜZE KOYUYOR'

2002'de 5 ilde olan doğal gazın artık Türkiye'nin 81 ilinde olduğunu ifade eden Bakan Bayraktar, "Cumhurbaşkanımız 2002'de yola çıkarken şöyle bir hedef koydu. Dedi ki; 'O gün 5 ilde olan doğal gazı biz Türkiye'de bütün illerimize, bütün hanelerimize özellikle kadınlarımız, hanımefendilerin kullanımına bu rahat, bu çevreci, bu konforlu yakıtı sunacağız' dedi. Bakın o büyük bir hedefti. Cumhurbaşkanımız hep büyük hedefler önümüze koyuyor. Ant olsun biz bu hedefi gerçek kıldık. Bugün Türkiye'nin 81 ilinde, Türkiye'nin 228 organize sanayi bölgesinde, artık ilçelerimizde 900'ün üzerinde yerleşim yerinde biz doğal gaz kullanır hale geldik. Şırnak'ta da doğal gaz var. Gitmeyen ilçelere inşallah en kısa süre içerisinde doğal gazı götüreceğiz. Dolayısıyla bu enerjiyi üreten, bu enerjinin nasıl üretildiğini anlatacak ve enerjiyi de nihai olarak kullanacak, en uygun şekilde, en verimli şekilde kullanacak olan işte başta kadınlarımız. Onun için enerji insana dair, insanı merkeze alan ama özellikle kadınları merkeze alan çok önemli bir iş. Ve biz burada bir hedefle yola çıktık" ifadelerini kullandı.

'BİZİM MÜCADELEMİZ ASLINDA BİR MİLLİ GÜVENLİK VE BİR BEKA MÜCADELESİ'

Türkiye'nin enerjideki gelişmelerle bölgesinde ve dünyada daha güçlü olacağını belirten Bakan Bayraktar, "Değerli kardeşlerim, biz diyoruz ki, Türkiye'yi, Türkiye Yüzyılı'nda Cumhurbaşkanımızın liderliğinde enerjide bağımsız kılana kadar gece gündüz durmadan, duraksamadan çalışacağız. Ve Allah'ın izniyle şuna inanıyorum. Biz bunu Gabar'da gördük, biz bunu Karadeniz'in derinliklerinde gördük. Bu ülkede petrol var. Bu ülkede madenler var. Bu ülkede doğal gaz var. Biz onu neredeyse arayacağız, bulacağız ve inşallah sizlerin kullanımına ülkemizin ekonomisine katacağız. Kendi petrolünü, doğal gazını üreten bir Türkiye nasıl bir Türkiye? Ben size söyleyeyim. Çok daha büyük bir Türkiye, çok daha güçlü bir Türkiye, ekonomisi çok daha bağımsız bir Türkiye olacak. Ve Allah'ın izniyle bu bölgede ve dünyada çok daha sesi gür çıkan, sözü dinlenen bir ülke haline gelecek. Onun için bizim mücadelemiz aslında bir milli güvenlik ve bir beka mücadelesi. Onun için bu mücadeleye bugüne kadar destek verdiniz. Evlatlarınız çalıştılar, çalışıyorlar. Ama milletimiz sizler dualarıyla bize destek verdiler. Her seçimde Cumhurbaşkanımıza oy vererek, teveccüh göstererek destek verdiler ve bu sayede biz bunları yapıyoruz. Bunu yaparsa ancak AK Parti yapar" dedi.

'ÇED BELGESİNE CHP'Lİ BELEDİYE KARŞI ÇIKTI'

Eskişehir'de keşfedilen nadir elementler ile ilgili 2020 ve 2021 yıllarında yapılan ÇED başvurusuna CHP'li belediyenin karşı çıktığını ifade eden Bakan Bayraktar, şöyle konuştu: "Zira şimdi duyuyorsunuz. Efendim 'Buralarda petrol, doğal gaz yok' diyorlar. Hepsinin yalan olduğu ortaya çıktı. Çünkü bunların siyaseti yalan ve iftira üzerinde kuruldu. Şimdi son günlerde bir şey çıktı ortaya. Duydunuz mu bilmiyorum. Beylikova'da Eskişehir'de biz ülkemizin geleceğinin en önemli projelerinden birini yapıyoruz. Nadir toprak elementleri diye bir şey var. Bunların zaten bundan haberi de yok. Ne zaman ki biz bunu bulduk ve bu büyük müjdeyi milletimizle Cumhurbaşkanımız paylaştı, biz çalışmalara başladık. Binlerce metre sondaj yaptık orada ve hakikaten ülkemizin kaderini değiştirecek önemde bir maden bulduk. Şimdi çıkmışlar diyorlar ki efendim 'Bu işleri savsaklıyorlar. Bunlar bu madenleri işletmiyorlar. Bunlar bu madenleri efendim şu ülkeye verecekler, bu ülkeye verecekler.' Bakın ne bundan anlıyorlar ne konularında samimiler, her şeyi istismar etmeye çalıştıkları gibi bunu da istismar ediyorlar. Şimdi ben bugün bu belgeyi açıklayacağım basınımıza ama ilk önce hazır Şırnak'tayız. Sizlere söylemiş olayım. Ana muhalefet yine sınıfta kaldı. Niye? Çünkü öyle bir yalan uydurdular ki, efendim bu işi biz savsaklıyormuşuz.



Bakın 2020-2021 yılında bu keşif yapıldığında biz orada bir tesis kurmak için ilk evvela pilot tesis, ondan sonra da büyük endüstriyel tesis kurmak için çalışmalara başladık. Ve bununla ilgili başvurduğumuzda ne lazım? Çevresel etki değerlendirme, ÇED belgesi lazım. Bu belgenin alınmasına yani bu tesisin kurulmasına kim karşı çıktı biliyor musunuz? Cumhuriyet Halk Parti'nin Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanlığı karşı çıktı. İlk onlar karşı çıktı. Yani bir taraftan bize diyorlar ki 'Efendim bunlar bir şey yapmayacak bu konuda.' Biz 2020-2021'de buraya tesis kurmak isterken siz buraya tesis kurulmasın diye karşı çıktınız. Yetmedi, ne yaptılar biliyor musunuz? Gittiler Eskişehir'de İdare Mahkemesi'ne Çevre Şehircilik Bakanlığımızın verdiği belgenin iptali için başvurdular. Yani o tesis orada olmasın, diye mücadele ettiler. Şimdi kalkmışlar, 'Siz bu konuyu savsaklıyorsunuz, buraları yabancılara vereceksiniz.' Değerli kardeşlerim, her sözleri yalan ve maalesef her sözleri iftira. Sizlere düşen, bizlere düşen evet çalışacağız ama bu yaptıklarımızı da ve onların bu yalanlarını da anlatmamız, milletimizi doğru bilgilendirmemiz lazım. Şimdi biz Eskişehir'de kendi madenlerimizi en hızlı bir şekilde, en güzel bir şekilde ekonomimize katacağız. Gabar'ı inşallah daha büyüteceğiz. Yeni keşiflerle Gabar'da üretimimizi arttıracağız. İnşallah Gabar büyüdükçe buradan geçen petrol boru hattı ile beraber burada bir petrol endüstrisi, petrol sanayisi olacak. İnşallah Gabar ve genel olarak Şırnak, maden kaynaklarını ekonomisine kazandıracak. Sadece kömürden bahsetmiyorum. Bunlarla beraber bu bölgede istihdam olacak. Bu bölgede yeni iş imkanları olacak. Sanayi olacak ve Şırnak'ın ekonomisi daha da büyüyecek. Onun için Şırnak göç veren değil, göç alan bir il haline gelecek."

'TÜRKİYE CUMHURİYETİ TARİHİNİN EN BÜYÜK PETROL KEŞFİNİ YAPTIK'

2021 yılı Eylül ayında Türkiye'nin en büyük petrol keşfinin Gabar Dağı'nda yapıldığını belirten Bakan Bayraktar, şöyle konuştu: "Ve tabii terörsüz Türkiye. Değerli kardeşlerim, Terörsüz Türkiye, Türkiye Cumhuriyeti'nin en önemli projesidir. Terörsüz Türkiye'nin ne olduğunu aslında Şırnak'ta, Gabar'da gördük. Bakın, burada bu petrol milyonlarca yıldır bu toprakların altındaydı. Bu dağların altındaydı. Eylül 2021'de de birden burada petrol oluşmadı. Ama ne vardı? İşte terör vardı. Kan vardı, roket vardı, gözyaşı vardı, ölüm vardı, korku vardı. Umutsuzluk vardı. Ne zaman ki onlar bitti, bu bölge terörden arındı, biz geldik burada sismik çalışmalar yaptık, sondaj yaptık ve Eylül 2021'de Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük petrol keşfini yaptık.

Demek ki Terörsüz Türkiye olunca Gabar'dan ve topraktan, dağların altından o petrol, o zenginlikler geliyor. Bunu tüm Türkiye'ye ve tüm bölgeye yaydığımızda inşallah aynen Gabar'da bizim o küçük bir kesitini gördüğümüz başarı gibi inşallah Türkiye'nin ve bütün bölgenin geleceği, insanlarımızın, milletimizin geleceği çok daha aydınlık olacak. Onun için Terörsüz Türkiye çok önemli. Gözümüz gibi sakınmamız ve özen göstermemiz gereken bir iş. Ama burada ben bu ifadeyi çok beğendim. Terörsüz Türkiye ancak sizlerle, kadınlarla mümkün diyorum."