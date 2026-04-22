Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Bakan Bayraktar, Maden-İş Sendikası ve maden işçileriyle bir araya geldi
Giriş Tarihi: 22.04.2026 14:38

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye Maden-İş Sendikası Genel Başkanı Nurettin Akçul ve Doruk Madencilik işçileriyle görüştüklerini bildirdi.

AA
  • ABONE OL

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar Türkiye Maden-İş Sendikası ziyaretiyle ilgili yaptığı açıklamasında "Devlet olarak sektörümüzü desteklemek adına önemli teşvikler versek de sektörün bu desteklerden faydalanmasının ön koşulu işçi haklarının korunması ve çalışana olan borçların ödenmesidir. İşçi kardeşlerimizin alacaklarının ödenmesinin ve haklarını zamanında alabilecekleri bir istihdam ortamının sağlanmasının takipçisi olacağız" dedi.

Bayraktar, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, yaptıkları görüşmede söz konusu şirkette çalışan madencilerin yaşadığı mağduriyetleri ile ihtiyaç ve taleplerini detaylı şekilde ele aldıklarını belirtti.

Yerin metrelerce altında emek veren madencilerin alın terini korumak, güvenli çalışma ortamlarını tesis etmek ve sorunun çözümü noktasında gerekli temasları sürdürdüklerini belirten Bayraktar, "Gereken hassasiyeti gösteriyoruz. Devlet olarak sektörümüzü desteklemek adına önemli teşvikler versek de sektörün bu desteklerden faydalanmasının ön koşulu işçi haklarının korunması ve çalışana olan borçların ödenmesidir.

İşçi kardeşlerimizin alacaklarının ödenmesinin ve haklarını zamanında alabilecekleri bir istihdam ortamının sağlanmasının takipçisi olacağız." ifadelerini kullandı.

Haber Girişi Sevde Demir - Editör
#TÜRKİYE MADEN İŞ SENDİKASI #ALPARSLAN BAYRAKTAR #NSOSYAL

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA