Giriş Tarihi: 8.05.2026 15:43

Bakan Bayraktar: Türkiye çok daha büyük ve güçlü bir ülke haline gelecek

SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'nı ziyaret eden Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Türkiye, özellikle savunma sanayinde ve enerji sektöründe dışa bağımlılığını bitirdiği anda çok daha büyük ve güçlü bir ülke haline gelecek" dedi.

İHA
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Alparslan Bayraktar, SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı kapsamında yaptığı açıklamada, Türkiye'nin savunma sanayi ve enerji alanında dışa bağımlılığı azaltmasının stratejik önem taşıdığını söyledi.

Bakan Bayraktar, fuarda Baykar Genel Müdürü ve SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar, ASELSAN Genel Müdürü ve SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Akyol ve STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz ile bir araya geldi. Fuarda kurulan stantları gezen Bakan Bayraktar, son teknoloji ürünleri yerinde inceledi.

Fuarda gazetecilere açıklamalarda da bulunan Bakan Bayraktar, "Ülkemizin nasıl enerjide bağımsızlık, Türkiye'nin dışa bağımlılığını bitirme hedefi varsa, savunma sanayimiz hakikaten çok büyük oranda bunu başarmış. Bunu görmek bizim için bir iftihar vesilesi. Bu, ülkemizin geldiği nokta açısından fevkalade önemli. Bugün de buradaki çalışmaları yerinde görelim istedik. Çünkü aynı hedef için çalışıyoruz. Türkiye, özellikle savunma sanayinde ve enerji sektöründe dışa bağımlılığını bitirdiği anda çok daha büyük ve güçlü bir ülke haline gelecek. Burada her geçen gün teknolojinin geliştiğini, ürünlerin farklılaştığını ve bunların milli imkanlarla yapıldığını görmek hepimiz için bir iftihar vesilesi" dedi.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör
