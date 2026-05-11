Bakan Bayraktar: Türkiye, enerji krizlerinden en az etkilenen ülkelerden biri

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, ENKA Kırklareli Üretim A.Ş. tarafından Babaeski ilçesine bağlı Erikleryurdu köyünde yapımı tamamlanan Doğal Gaz Kombine Çevrim Santrali'nin açılış törenine katıldı. Açılışa Bayraktar'ın yanı sıra; Kırklareli Valisi Uğur Turan, AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam, ENKA Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Sinan Tara ve çok sayıda davetli katıldı.

Törende konuşan Bakan Bayraktar, 10 yıl aradan sonra Türkiye'de doğal gaz çevrim santralini devreye aldıklarını belirterek, "Dolayısıyla çok kıymetli, önemli bir günde hep birlikte buradayız. Enerji, kalkınmanın, milli güvenliğin ve bağımsızlığın en temel unsurlarından bir tanesidir. Son 5-6 yılda pandemiyle birlikte dünyada başlayan krizler dönemi; son olarak İran merkezli yaşanan savaş ile çok daha farklı bir boyuta geldi. Enerjide arz kaynaklı büyüyen bu kriz ortamında tüm ülkeler vatandaşlarına kesintisiz, güvenilir ve ucuz enerji temin etmek için büyük bir çaba içerisinde. Biz de Türkiye olarak bu süreci çok yakinen takip ediyoruz.

Riskleri doğru okuyarak, fırsatlara nasıl dönüştürebiliriz? Bunun için gerekli adımları atmaya gayret ediyoruz. Şunu açık bir şekilde ifade etmek isterim; son yıllarda uyguladığımız politikalar sayesinde Türkiye, enerji krizlerinden en az etkilenen, bu krizlere en dirençli ülkelerden biri haline gelmiştir. Altyapı yatırımlarımız, kaynak çeşitlendirme politikamız ve proaktif yaklaşımın sayesinde vatandaşlarımızın, enerjiye kesintisiz erişimini sağlayabiliyoruz" dedi.

'TÜRKİYE'NİN ELEKTRİK TALEBİ 30 YILDA 3 KAT ARTACAK'

Türkiye'de doğal gaz depolama kapasitesinin arttığını dile getiren Bayraktar, "Doğal gazda depolama kapasitemizi arttırdık, LNG altyapımızı güçlendirdik. Yeni tedarik anlaşmalarıyla kaynaklarımızı çeşitlendirdik. Aynı zamanda tüketicilerimizi, vatandaşlarımızı küresel fiyat dalgalanmalarına karşı korumak için önemli destek mekanizmalarını da devreye aldık.

Türkiye olarak sanayisi büyüyen nüfusu artan, kentleşmesi halen süren bir ülkeyiz. Kalkınıyoruz, ekonomimiz büyüyor, ihracatımız artıyor ve refah seviyemiz yükseliyor. Bununla bağlantılı olarak, elbette enerji talebimiz her geçen yıl artmaya devam ediyor. Geçtiğimiz 23 yılda yaklaşık üç kat artan elektrik talebimizin önümüzdeki 30 yılda da en az üç kat büyüyeceğini tahmin ediyoruz. Zira tüm dünyada olduğu gibi, ülkemizde de önemli bir elektrikleşme trendiyle karşı karşıyayız.

Yapay zeka, veri merkezleri, elektrikli ulaşım, elektrikli otomobiller hepsi daha fazla enerjiye ihtiyaç duyuyor, hepsi kaliteli ve kesintisiz elektriğe ihtiyaç duyuyor. Sürekli artacak olan bu elektrik talebini yönetmek için mevcut durumla yetinemeyiz. Bugünden planlı, akılcı ve uzun vadeli atmak zorundayız" diye konuştu.

'HEDEFİMİZ TÜRKİYE'Yİ ENERJİDE MERKEZ ÜLKE YAPMAK'

Bakan Bayraktar, Türkiye'de daha dirençli, daha esnek ve daha sürdürülebilir bir enerji sistemi inşa etmek için kapsamlı bir dönüşüm süreci içerisinde olduklarını söyledi. Bayraktar, "Türkiye'nin bu yeni enerji mimarisinde, yenilenebilir enerji yatırımlarını daha da arttıracağız. Doğal gaz ve elektrik altyapımızı çok daha güçlü bir hale getireceğiz. Nükleer enerji projelerimizi hayata geçireceğiz, enerjimizi verimli kullanacak, enerji yoğunluğumuzu, ekonomimizin tüm alanlarında iyileştireceğiz. Dijitalleşme ile enerji sistemimizi daha akıllı hale getireceğiz. Aynı zamanda uluslararası iş birliklerimizi geliştirerek Türkiye'yi enerjide merkez ülke yapma hedefimiz doğrultusunda ilerlemeye devam edeceğiz" dedi.

'GÜNEŞ VE RÜZGAR ENERJİSİNDE TARİHİ ATILIM GERÇEKLEŞTİRDİK'

Türkiye'nin enerji politikalarını şekillendiren üç temel unsur olduğunu kaydeden Bayraktar, "Bunlardan bir tanesi arz güvenliği. Bir diğeri enerjideki dışa bağımlılığımızın azaltılması ve elbette ki Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu 2053 Türkiye'nin karbon nötr bir ekonomi olması. Bu doğrultuda son 20 yılda çok büyük bir enerjide asıl dönüşümü hayata geçirdik.

Bugün geldiğimiz noktada kurulu gücümüz elektrikte 125 bin megavatı aşmış durumdayız. Ve bunun yüzde 63'ü yenilenebilir enerji kaynaklarından oluşuyor. Güneş ve rüzgar enerjisinde adeta tarihi bir atılım gerçekleştirdik. Sadece 13 yılda bu alanlarda kurulu gücümüzü 41 bin megavatın üzerine taşıdık. Ve biraz önce ifade ettiğim gibi önümüzdeki dönemde de bu yatırımlarımız hız kesmeden devam edecek" ifadelerini kullandı.

'DOĞAL GAZI ÇOK ÖNEMLİ GEÇİŞ YAKITI OLARAK KONUMLANDIRIYORUZ'

Yenilenebilir enerji kaynaklarının, kesintisiz çalışabilmeleri için güçlü altyapı sahip olunması gerektiğini vurgulayan Bakan Bayraktar, "Yenilenebilir enerji kaynakları, doğası gereği kesintili kaynak. Geçtiğimiz yıl hatırlayın 28 Nisan'da Avrupa'da 60 milyon insanın hayatını etkileyen, adeta hayatı felç eden çok büyük bir elektrik kesintisi yaşandı.

Burada sadece yenilenebilir enerjiye bel bağlamak beraberinde riskler gelir. Dolayısıyla enerji sisteminin sağlıklı, dengeli ve kesintisiz çalışabilmesi için bu kaynakları destekleyecek güçlü bir altyapıya sahip olmamız gerekiyor. İşte bu noktada doğal gaz çevrim santralleri devreye giriyor. Doğal gaz santralleri 7/24 her türlü hava koşuluna bağımsız, kesintisiz üretim yapabilen, yenilenebilir enerjinin bu esnek tavrını dengeleyebilen, arz güvenliğimizin adeta güvencesi olan santraller.

Esnek üretim kabiliyetleri sayesinde sistemin sigortası konumunda. Biz doğal gazı Türkiye'nin enerji dönüşümünde çok önemli bir geçiş yakıtı olarak konumlandırıyoruz. Hem 2053 ve sıfır emisyon hedeflerimize ulaşmamıza katkı sağlıyor hem de arz güvenliğimizi teminat altına alıyor. 125 bin megavatı aşan toplam kurulu gücümüzün yaklaşık 25 bin megavatı, yani beşte biri doğal gaz santrallerinden oluşuyor. 2025 yılının tamamında ürettiğimiz 363 milyar kilovatsaatlik elektriğin yüzde 23'ü, yani 83 milyar kilovatsaati yine doğal gaz santrallerimiz tarafından üretildi" dedi.

'SANTRAL 7 MİLYAR KİLOVATSAAT ÜRETİM KAPASİTESİNE SAHİP'

Bakan Bayraktar, Türkiye Ulusal Enerji Planı kapsamında hedeflerinin; 2035 yılına kadar doğal gaz kapasitesine ilave 10 bin megavat yeni kurulu güç ilave etmek olduğunu belirterek, "Hedefimiz; artan talebin karşılanmasında ve kesintili yenilenebilir enerjinin dengelenmesinde 2035 yılına kadar doğal gaz kapasitemize ilave 10 bin megavat yeni kurulu güç ilave etmektir. Bugün açılışını yaptığımız bu tesis, işte tam da bu vizyonun somut bir yansımasıdır. 852 megavat kurulu güce sahip olan bu santral, sadece Kırklareli için değil, tüm Marmara Bölgesi için stratejik bir yatırım niteliği taşımaktadır.

Bildiğiniz gibi Marmara Bölgesi, Türkiye'nin sanayi ve üretim üssüdür. Elektrik tüketiminin en yoğun olduğu bölgemizdir. Dolayısıyla burada kurulacak her yeni üretim tesisi, ülkemizin ekonomik büyümesine doğrudan katkı anlamına gelmektedir. Yıllık yaklaşık 7 milyar kilovatsaat elektrik üretim kapasitesine sahip bu santral, Trakya ve İstanbul başta olmak üzere geniş bir coğrafyanın elektrik arz güvenliğine katkı sağlayacaktır. Aynı zamanda iletim sistemimizin daha dengeli ve esnek bir şekilde işletilmesine imkan tanıyacaktır" diye konuştu.

'YÜZDE 63 VERİMLİLİK ORANIYLA ÇALIŞACAK'

Tesisin teknolojik açıdan da son derece ileride olduğunun altını çizen Bayraktar, "Teknolojik açıdan da son derece ileri bir tesisle karşı karşıyayız. Yüzde 63'ün üzerinde verimlilik oranıyla çalışacak olan bu santral, hem yakıt tüketimini hem de karbon emisyonlarını önemli ölçüde azaltacaktır. Bu yönüyle sadece güçlü değil, aynı zamanda çevreci bir yatırımdır. Tam kapasiteyle çalıştığında yaklaşık 2,5 milyon hanenin elektrik ihtiyacını karşılayabilecek bir üretim gücüne sahiptir.

Bu, tek başına birçok ülkenin toplam tüketimine yakın bir kapasitedir. Bu yatırım aynı zamanda özel sektörümüzün gücünü ve dinamizmini de ortaya koymaktadır. ENKA gibi köklü ve güçlü bir grubumuzun, böylesine büyük bir projeyi küresel tedarik zincirinde yaşanan tüm zorluklara rağmen 39 ay gibi kısa bir sürede tamamlamış olması gerçekten takdire şayandır. Bu vesileyle projede emeği geçen tüm mühendislerimize, işçilerimize, teknik ekiplerimize ve yöneticilerimize teşekkürlerimi sunuyorum. Onların alın teri ve emeği sayesinde bugün burada bu gururu hep birlikte yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

'YURT İÇİ VE YURT DIŞINDA GÜNLÜK 22 MİLYON METREKÜP DOĞAL GAZ ÜRETİYORUZ'

Türkiye'nin, yıllık 60 milyar metreküplük doğal gaz tüketimi ile Avrupa'da dördüncü sırada olduğunu söyleyen Bayraktar, "Bu tüketimin yaklaşık yüzde 20-25'lik kısmı elektrik üretiminde kullanılmaktadır. Bugün BOTAŞ 6 kıta, 39 ülke ve 50'den fazla ülkeden boru hatlarıyla ve sıvılaştırılmış şekliyle gaz tedarik ediyor. Aynı zamanda Sakarya Gaz Sahası başta olmak üzere yurt içinde ve yurt dışında günlük 22 milyon metreküp doğal gaz üretiyoruz. LNG gazlaştırma kapasitemiz 2016'dan bu yana yaklaşık 5 kat artarak günlük 161 milyon metreküpe ulaştı. Önümüzdeki birkaç yıl içinde iki yeni FSRU ile bu kapasiteyi günlük 200 milyon metreküpe çıkartacağız. Silivri ve Tuz Gölü'nde bulunan yer altı depolama tesislerimizin toplam kapasitesini 6,3 milyar metreküpe çıkardık. 2028 yılına kadar yapacağımız yatırımlarla tükettiğimiz doğal gazın en az yüzde 20'sini depolayabilecek bir kapasiteye sahip olmak istiyoruz. Gerçekleştirdiğimiz uluslararası projeler ve bu güçlü altyapı sayesindedir ki doğal gazda bir arz sorunu yaşamıyoruz, inşallah bundan sonra da yaşamayacağız" diye konuştu.

'ENERJİ PİYASALARINA OLAN GÜVENİN ÖNEMLİ GÖSTERGESİ'

Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde büyük bir kararlılıkla, inançla enerjide merkez ülke olma yolunda dev adımlarla ilerlediğini söyleyen Bayraktar, "Bir yandan Karadeniz'de kendi gazımızı üretiyor, bir yandan nükleer güç reaktörlerimizi inşa ediyor, bir yandan da bugün burada olduğu gibi modern doğal gaz çevrim santrallerimizi devreye alıyoruz. Bu önemli yatırımın ülkemizin enerji piyasalarına olan güvenin önemli bir göstergesi olduğunun altını tekrar çizmek istiyorum. Bu duygu ve düşüncelerle Kırklareli Doğal Gaz Kombine Çevrim Santralimizin ilimize, bölgemize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Bu önemli yatırımın hayata geçmesinde emeği olan herkese bir kez daha teşekkür ediyorum" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, konuşmasının ardından beraberindeki heyetle tesisin açılış kurdelesini kesti. Tesisi gezen Bayraktar, daha sonra kentten ayrıldı.

Haber Girişi Sevde Demir - Editör