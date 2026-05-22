Haberler Ekonomi Haberleri Bakan Bayraktar: Türkiye enerjide sessiz devrim yaptı
Giriş Tarihi: 22.05.2026 18:35 Son Güncelleme: 22.05.2026 19:07

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 2'nci İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi'nin (İNRES 2026) ardından A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Bakan Bayraktar, Türkiye'nin enerji politikalarında 2016 sonrasının milat olduğunu belirterek, "Milli Enerji ve Maden Politikası" ile başlayan bu yeni dönemin mimarının eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak olduğunu vurguladı. Enerjide tam bağımsızlığın Türkiye'nin "kızıl elması" olduğunu ifade eden Bayraktar, yeni keşifler ve nadir toprak elementleri için stratejik çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 2'nci İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi'nin (İNRES 2026) ardından A Haber'e özel açıklamalarda bulundu.

AK Parti hükümetleri dönemindeki enerji politikalarını iki ana serüvene ayırdıklarını ifade eden Bayraktar, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bunlardan bir tanesi 2002-2016 yıllarını kapsayan süreçtir. Devletin rolünün düzenleyici ve denetleyici kısımda kaldığı çok önemli bir süreç, adeta sessiz bir devrimdir. 2016 ve sonrası ise özellikle Berat Bey'in bakanlığı dönemiyle başlayan 'Milli Enerji ve Maden Politikası' ile yeni bir döneme evrilmiştir. Bu yeni bölüm; yerlileşmeyi, enerji bağımsızlığını ve öngörülebilir piyasaları barındıran bir politikadır."

Söz konusu politika belgesinin üzerinden yaklaşık 10 yıl geçtiğini hatırlatan Bayraktar, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da vurguladığı gibi, enerjide tam bağımsızlığın Türkiye'nin "kızıl elması" olduğunu ve tüm çalışmaların bu nihai hedefe hizmet ettiğini dile getirdi.

"YENİ KEŞİFLERE İHTİYACIMIZ VAR"

Türkiye'nin enerjideki dışa bağımlılığını azaltmak adına çalışmaların hız kesmeden sürdüğünü vurgulayan Bayraktar, yeni dönem hedeflerine ilişkin şunları kaydetti:

Türkiye'nin yeni keşiflere ihtiyacı var. Bu doğrultuda enerji kuyularındaki keşif çalışmalarımız kesintisiz sürüyor. Nadir elementler konusunda net bir yol haritamız var. Bu alana oldukça stratejik bir vizyonla yaklaşıyoruz.

