Bakan Bayraktar: Türkiye Kuzey Amerika LNG’si için stratejik enerji merkezi rolünde

YENİ ANLAŞMA İLE GÜÇLÜ İVME KAZANACAĞIZ

2053 karbon nötr hedefi ve enerjide tam bağımsız Türkiye vizyonu doğrultusunda enerji sepetinin çeşitlendirildiğini belirten Bayraktar, "Bugün Kanadalı bir nükleer enerji şirketi ile imzaladığımız Mutabakat Zaptı'yla ülkemizin temiz enerji dönüşümüne çok güçlü bir ivme kazandırmayı planlıyoruz" açıklamasında bulundu.

Kongre kapsamında Türk şirketleri tarafından açılan stantları da ziyaret ettiklerini aktaran Bayraktar, madencilik sektörünün dünyaya tanıtılması ve projelerin uluslararası kamuoyuna duyurulması açısından etkinliğin önemli olduğunu vurguladı.

Türkiye'nin yer altı zenginliklerini ekonomiye kazandıran firmaların küresel arenadaki vizyoner çalışmalarını yerinde incelediklerini belirten Bayraktar, şirketlere başarı dileklerini iletti.

Bayraktar, Türkiye'nin sunduğu potansiyeli tüm tarafların kazandığı küresel iş birliklerine ve stratejik ortaklıklara dönüştürmek için çalışmaların süreceğini sözlerine ekledi.