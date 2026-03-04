Bakan Bayraktar: Türkiye Kuzey Amerika LNG’si için stratejik enerji merkezi rolünde

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Kanada'da temaslarını sürdürüyor. PDAC 2026 Kongresi marjında düzenlenen Türkiye Özel Oturumu'nda küresel yatırımcılar ve enerji sektörü temsilcileriyle bir araya geldiklerini açıklayan Bakan Bayraktar, Kanada merkezli nükleer enerji şirketiyle imzalanan Mutabakat Zaptı'yla temiz enerji dönüşümüne çok güçlü bir ivme kazandırmayı planlandığını söyledi.
TÜRKİYE GÜVENİLİR LİMAN OLMAYA DEVAM EDİYOR
Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapan Bakan Bayraktar, bölgede ve dünyada savaşlar, jeopolitik krizler ve belirsizliklerin gölgesinde geçen çalkantılı döneme rağmen Türkiye'nin siyasi istikrarını koruduğunu vurgulayarak, "Yirmi yılı aşkın süredir taviz vermediğimiz siyasi istikrarımızla Türkiye'nin küresel yatırımlar için nasıl güvenilir bir liman olmaya devam ettiğini paylaştık" ifadelerini kullandı.
TÜRKİYE KANADA LPG'SİNİ AVRUPAYA ULAŞTIRACAK ÖNEMLİ ROLDE
Büyüyen ekonomi ve artan üretim kapasitesi doğrultusunda enerji vizyonunun merkezine elektrifikasyon ve yenilenebilir enerjiyi koyduklarını belirten Bayraktar, güçlü altyapı ve kıtalararası enterkonneksiyon kapasitesi sayesinde Türkiye'nin sadece kendi arz güvenliğini sağlamadığını dile getirdi.
Bayraktar, Türkiye'nin aynı zamanda Kuzey Amerika LNG'sini Avrupa pazarlarına ulaştıracak stratejik bir enerji merkezi rolü üstlendiğini ifade etti.
YENİ ANLAŞMA İLE GÜÇLÜ İVME KAZANACAĞIZ
2053 karbon nötr hedefi ve enerjide tam bağımsız Türkiye vizyonu doğrultusunda enerji sepetinin çeşitlendirildiğini belirten Bayraktar, "Bugün Kanadalı bir nükleer enerji şirketi ile imzaladığımız Mutabakat Zaptı'yla ülkemizin temiz enerji dönüşümüne çok güçlü bir ivme kazandırmayı planlıyoruz" açıklamasında bulundu.
Kongre kapsamında Türk şirketleri tarafından açılan stantları da ziyaret ettiklerini aktaran Bayraktar, madencilik sektörünün dünyaya tanıtılması ve projelerin uluslararası kamuoyuna duyurulması açısından etkinliğin önemli olduğunu vurguladı.
Türkiye'nin yer altı zenginliklerini ekonomiye kazandıran firmaların küresel arenadaki vizyoner çalışmalarını yerinde incelediklerini belirten Bayraktar, şirketlere başarı dileklerini iletti.
Bayraktar, Türkiye'nin sunduğu potansiyeli tüm tarafların kazandığı küresel iş birliklerine ve stratejik ortaklıklara dönüştürmek için çalışmaların süreceğini sözlerine ekledi.
