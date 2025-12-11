Bakan Bayraktar: Yenilenebilir enerjide 2030 hedefi 120 gigavat

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Enerji Düzenleyicileri Bölgesel Birliğinin (ERRA) 25'inci kuruluş yıl dönümü nedeniyle bir video mesaj yayımladı.

ELEKTRİK TALEBİ 30 YILDA 3 KAT ARTACAK

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Bayraktar, video mesajında, Türkiye'de elektrik talebinin son 20 yılda 3 katına çıktığını, gelecek 30 yılda bir kez daha 3 katına çıkmasının beklendiğini belirterek, bu talebi karşılamak için elektrik üretimi, iletimi ve dağıtımına büyük yatırımlar yaptıklarını ifade etti.

Enerji sektöründe gelecek yıllarda yapay zeka, veri merkezleri ve elektrikli araçların enerji sistemlerine entegrasyonu gibi zorluklarla karşılaşılacağını belirten Bayraktar, "Ancak iyi bir düzenleyici çerçeve sayesinde istikrar ve öngörülebilirlik sağlayabilir, tüketicileri koruyabilir, yatırımcı nezdinde güven inşa edebilir, bilgi üretebilir ve inovasyonun önünü açabiliriz. ERRA, eğitim, karşılıklı öğrenme ve iyi düzenleme uygulamalarının geliştirilmesi yoluyla bu düzenleyici kapasitenin inşasında çok önemli bir rol oynamıştır. Bu nedenle bu işbirliğine büyük önem veriyoruz ve ERRA'yı her alanda desteklemeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.