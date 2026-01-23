Bakan Bayraktar’dan 2028 hedefi: 17 milyon hanenin doğal gaz ihtiyacını karşılar hale geleceğiz

Bakan Bayraktar, Türkiye'nin son 23 yılda şehirleşmede ve birçok alanda önemli devrimsel adımlar attığına işaret ederek, şöyle konuştu:

"Bunların olmasında en önemli güç, en önemli mesele siyasi irade. Güçlü bir yönetim anlayışı, kararlı bir duruş, inançlı bir ekip ve 7-24 vatandaşını, milletini düşünen bir liderin etrafında oluşmuş AK Parti kadroları. Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu yeni vizyon Türkiye Yüzyılı. İnşallah bu yüzyılı, Türk yüzyılı yapacak çok önemli bir proje, çok önemli bir vizyon. Bunun içerisinde her alanda farklı konular var. Bu 500 bin konut konusu da işte Türkiye Yüzyılı vizyonunun eserlerinden bir tanesi. Biz hemen her vatandaşımızı inşallah ev sahibi yapana kadar bu mücadeleye, bu çalışmaya, bu gayrete devam edeceğiz. Bu proje çok büyük bir teveccüh gördü milletimizden. Yaklaşık 8 milyonun üzerinde başvuru oldu. Bunun şartları sağlayan herhalde 5-6 milyon civarında bir başvuru var ve yine şimdi 500 bin konut sahiplerini inşallah bulacak. 120 bin civarında kura çekimi yapıldı. Bugün burada Kastamonu ve bir ilimizde daha var. Manisa'da yaklaşık 7 bin 500 konut, sahipleriyle bu kura çekimde bir anlamda buluşacak."

Bayraktar, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının belli kriterler ortaya koyduğunu, özellikle şehit ve gazi aileleri, engelliler, emekliler ve "ilk kez ev sahibi olacak" gençler olmak üzere belli kesimleri önceliklendirme suretiyle hak sahipliği işlemini gerçekleştireceklerini aktardı.