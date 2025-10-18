Bakan Bayraktar'dan A Haber'e özel açıklamalar: "Gabar petrolü Türkiye'nin en kalitelisi"

"GABAR PETROLÜ, TÜRKİYE'NİN EN KALİTELİSİ"

Gabar'dan çıkarılan petrolün kalitesine dikkati çeken Bayraktar, 38 API değerindeki bu petrolün rafinaj maliyetlerini düşürdüğünü ve Türkiye için ekonomik bir avantaj sağladığını belirtti. Bayraktar, "Gabar'da ürettiğimiz petrol Türkiye'nin en kaliteli petrollerinden bir tanesi. Yaklaşık 38 API'lık bir ortalamada üretimimiz var. Bu da rafinaj maliyetlerini düşüren, dolayısıyla rafineride daha ucuz işlenmesini sağlayacak bir özellik. Gabar petrolü her yönüyle bizlere değer katıyor," diye konuştu.

BEYLİKOVA'DAKİ NADİR ELEMENT KEŞFİ: "TARTIŞMA YOK, İSTİSMAR VAR"

Eskişehir Beylikova'da keşfedilen nadir toprak elementleri rezervine ilişkin tartışmalara değinen Bayraktar, CHP'li belediyenin projeyi engellemek için mahkemeye başvurduğunu hatırlatarak, konunun tartışma değil istismar olduğunu vurguladı. Bayraktar, "Tartışma konusu yok, bir istismar konusu var. Biz 2020-2021 yıllarında orada pilot tesisin kurulmasıyla alakalı çalışmaları yaptığımızda, o tesisin kurulmaması için mahkemeye başvuran bir CHP'li belediye vardı. Onun için istismar diyorum. Şimdi çıkmışlar, 'o tesis niye kurulmadı?' diye sorguluyorlar. Ya sizin itirazınız var, siz mahkemeye gittiniz kurulmasın diye! Bizim açımızdan orada herhangi bir soru işareti veya tartışma konusu yok," ifadelerini kullandı.

"KAYALARIN İÇERİSİNDE SIKIŞMIŞ PETROL OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUZ"

Son olarak Diyarbakır Bismil'de yürütülen yeni petrol arama çalışmalarına ilişkin bilgi veren Bayraktar, "ankonvansiyonel" yöntemle kayaların içine sıkışmış petrolü çıkarmaya yönelik çalışmaların sürdüğünü söyledi. Bayraktar, başarılı olunması halinde bölgede çok daha büyük bir potansiyelin ortaya çıkacağını belirterek, "Diyarbakır Bismil'in kuzeyinde dört sahada farklı bir üretim yöntemiyle çalışmamız var. Orada büyük kayaların içerisinde sıkışmış petrol olduğunu düşünüyoruz. Eğer oradan bir netice alabilirsek, o dört sahanın olduğu alanın yaklaşık on katı büyüklüğünde daha büyük bir saha aslında orası. İnşallah orada çok daha büyük bir potansiyele sahip petrolü üretmek bizlere nasip olur," diye konuştu.