Bakan Bayraktar’dan Akkuyu Nükleer Güç Santrali açıklaması: Yerlileşme oranı yüzde 50’nin üzerine çıktı

Bayraktar, Rosatom'un Türkiye'nin nükleer enerji hedeflerini desteklediğini ifade ederek, bu yatırımlarla ülkenin 2050'li yıllarda elektrik ihtiyacının en az yüzde 15'ini nükleerden karşılayabileceğini, bunun da arz güvenliği, sürdürülebilirlik ve rekabetçilik açısından kritik olduğunu ifade etti.

Akkuyu ile birlikte sanayi tesislerinin nükleer standartlara uyum sağladığını belirten Bayraktar, bugün Akkuyu'daki yerlileşme oranının yüzde 50'nin üzerine çıktığına işaret ederek, "Bu deneyim, Türkiye'nin ikinci ve üçüncü nükleer projelerini hayata geçirmesini kolaylaştıracak. Ayrıca Mısır ve Macaristan gibi ülkelerdeki projelere de Türk şirketlerinin katılımının önünü açacak" dedi.

"YÜZLERCE GENÇ ARTIK NEDEN NÜKLEER ENERJİYE İHTİYAÇ DUYDUĞUMUZU ANLATAN BİRER ELÇİ OLDU"

Bayraktar, nükleer hedeflerin gerçekleştirilmesi için yatırımlar kadar nitelikli insan kaynağının da önemli olduğunun altını çizerek, "Bu amaçla çok sayıda genç ve yetenekli öğrencimizi Rusya'ya gönderdik. Eğitimlerini tamamlayıp Akkuyu'da çalışmaya başladılar. Yüzlerce genç artık neden nükleer enerjiye ihtiyaç duyduğumuzu anlatan birer elçi oldu" dedi.

Özellikle Rosatom ile yürütülen ortaklığın stratejik önem taşıdığına dikkat çeken Bayraktar, "Bu iş birliği bizi 22. yüzyıla taşıyacak. Çünkü nükleer santrallerin 60 yıllık ömrü var. Üzerine 20 yıl daha eklendiğinde, bu teknoloji bizi gelecek yüzyıla taşıyacak. Umarım o geleceğe, daha güçlü ve sürdürülebilir bir enerji vizyonuyla ulaşacağız" dedi.