Bakan Bolat açıkladı: İhracatta ekim rekoru kırıldı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ekim ayı dış ticaret rakamlarını açıkladı. Ekim ayında ihracat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,2 artışla 24 milyar dolar oldu. Böylelikle en yüksek ekim ayı ihracatı gerçekleştirildi.

Ocak-ekim döneminde 10 aylık ihracat yüzde 3,9 artışla 224,6 milyar dolara yükseldi. Son 12 aylık ihracat da 270,2 milyar dolara ulaşarak rekor kırdı.

İthalat ekim ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,6 oranında artarak 31,4 milyar dolar oldu.

Balat Bolat, altın ithalatındaki dalgalanmanın etkisi ile ekim ayında dış ticaret açığının geçen yılın aynı ayına göre yüzde 24 artışla 7,4 milyar dolara yükseldiğini belirtti.