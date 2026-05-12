Bakan Bolat açıkladı: İnternetten alışveriş 4.5 trilyon liraya ulaştı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, e-ticaretin 2025 yılında Türkiye'deki seyrinin ortaya konulduğu "Türkiye'de E-Ticaretin Görünümü Raporu"nun sonuçlarını kamuoyuna açıkladı.
Raporun tanıtım toplantısında konuşan Bakan Bolat, 2025 yılı itibarıyla e-ticaret hacminin bir önceki yıla göre yüzde 52,2 oranında artarak 4 trilyon 567 milyar liraya ulaştığını kaydetti. Perakende e-ticaret özelinde ise hacmin 2024 yılına göre yüzde 51,8 artışla 2 trilyon 457 milyar liraya yükseldiğini anlatan Bolat, perakende e-ticaret hacminin 2019-2025 yılları arasındaki yıllık bileşik büyüme oranının yüzde 83,7 olduğunu açıkladı.
Bolat, geçtiğimiz yılki dolar kuru dikkate alınarak 2025 yılı itibarıyla dolar bazında e-ticaret hacminin ise bir önceki yıla göre yüzde 29 oranında artarak 115 milyar 430 milyon dolara ulaştığını açıklarken, "Bu hacim, 2019 yılındaki yaklaşık 24 milyar dolarlık hacimle birlikte değerlendirildiğinde yüzde 382'lik bir artışa karşılık gelmektedir" dedi. Bolat, e-ticaretin gayri safi yurtiçi hasıla içerisindeki payının yüzde 6,9 olduğunu açıkladı. E-ticaretin genel ticaret içindeki payı ise 2025 yılında yüzde 19,3 olarak gerçekleşti.
6 MİLYARA YAKIN İŞLEM GERÇEKLEŞTİ
Bolat, 2025 yılı itibarıyla genel e-ticaret işlem sayısının 5 milyar 940 milyon adet, perakende e-ticaret işlem sayısının ise 1 milyar 940 milyon adet olarak gerçekleştiğini ifade ederek, "Her gün milyonlarca kişi bir tuşla sipariş veriyor, ürün satın alıyor ve hizmet talep ediyor"dedi. E-ticaret yapan işletme sayısının 2023 yılında 559 bin, 2024 yılında 600 bin olduğunu anlatan Bolat bu sayının geçtiğimiz yıl 634 bini geçtiğini kaydetti. E-ticaret yapan işletmelerin yüzde 20,3'ü yemek sektöründe faaliyet gösterirken, bunu yüzde 13,8 ile giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörü izledi. Öte yandan, e-ticarette en çok tercih edilen ödeme yöntemi yüzde 62,5'lik oranla kartlı ödemeler oldu.
EN ÇOK RAĞBET KIYAFET VE AYAKKABIYA
2025 yılında e-ticaret hacmi en yüksek olan sektör, 428 milyar 700 milyon TL ile giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörü oldu. İkinci sırada 304 milyar 340 milyon TL ile elektronik sektörü, üçüncü sırada ise 285 milyar 440 milyon TL ile havayolları sektörü yer aldı. Ardından sırasıyla yemek, seyahat ve taşımacılık, gıda ve süpermarket ile ev, bahçe, mobilya ve dekorasyon sektörleri geldi.
KADINLAR ALIŞVERİŞTE BAŞI ÇEKTİ
Geçen yıl pazar yerleri üzerinden gerçekleşen e-ticaret harcamalarının hacim bazında yüzde 56'sı kadın kullanıcılar tarafından yapıldı. Erkek kullanıcılar ise yüzde 44'lük bir paya sahip olurken, bununla birlikte bu harcamalara adet bazında bakıldığında kadın kullanıcıların yüzde 74,6'lık bir orana sahip olduğu görüldü. Kadın ve erkek kullanıcılar açısından en aktif yaş aralığı 25-34 olurken, özellikle 25-29 yaş grubundaki kadınların harcamaları bu gruptaki toplam harcamalar içinde yüzde 82,3 ile en yüksek seviyede gerçekleşti.
EN FAZLA HAMBURGER SİPARİŞ EDİLDİ
Yemek sektöründe en çok sipariş edilen yemek türü 26 milyar 740 milyon liralık hacimle hamburger oldu. Bunu sırasıyla pizza, tavuk döner, lahmacun ve ızgara köfte ile et yemekleri takip etti. Hızlı ticaretin bir diğer parçası olan gıda ve süpermarket sektöründe ise çikolata, gofret ve bisküvi ürünleri 4,64 milyar lira ile en çok sipariş edilen ürünler oldu. Bu ürünleri sırasıyla temizlik ve ev bakım, piliç, tavuk ve hindi ile köfte ve işlenmiş et ürünleri izledi.
TESLİMAT SÜRELERİ KISALDI
Ticaret teslimatlarında teslim sürelerine bakıldığında, Türkiye genelinde ortalama kargo teslim süresi son iki yılda 46,2 saatten 42,2 saate düştü. Kargo gönderimlerine bakıldığında, yüzde 53,5 ile İstanbul'un açık ara ilk sırada yer aldığı, Ankara, Kocaeli, İzmir ve Bursa'nın ise İstanbul'u takip ettiği görüldü.