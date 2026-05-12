Bakan Bolat açıkladı: İnternetten alışveriş 4.5 trilyon liraya ulaştı

EN FAZLA HAMBURGER SİPARİŞ EDİLDİ

Yemek sektöründe en çok sipariş edilen yemek türü 26 milyar 740 milyon liralık hacimle hamburger oldu. Bunu sırasıyla pizza, tavuk döner, lahmacun ve ızgara köfte ile et yemekleri takip etti. Hızlı ticaretin bir diğer parçası olan gıda ve süpermarket sektöründe ise çikolata, gofret ve bisküvi ürünleri 4,64 milyar lira ile en çok sipariş edilen ürünler oldu. Bu ürünleri sırasıyla temizlik ve ev bakım, piliç, tavuk ve hindi ile köfte ve işlenmiş et ürünleri izledi.