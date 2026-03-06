Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 6.03.2026 16:29

Bakan Bolat açıkladı: Sırbistan ile 5 milyar dolarlık ticaret hedefiyle iş birliği gelişecek

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Sırbistan'ın Ankara Büyükelçisi Aca Jovanovic ile görüşmesine ilişkin yaptığı açıklamada "Sırbistan ile 5 milyar dolarlık ticaret hedefimize ulaşılmasıyla ticaret, yatırım ve müteahhitlik alanlarındaki işbirliğimizi daha da ileri taşımaya yönelik kararlılığımızı vurguladık" ifadelerini kullandı.

AA
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Nsosyal hesabından, Bakanlıkta gerçekleştirilen görüşmeye ilişkin paylaşım yaptı.

Sırbistan'ın Ankara Büyükelçisi Jovanovic ile görüşmenin verimli geçtiğini belirten Bolat, şunları kaydetti:

"Balkanlar'daki önemli ortaklarımızdan biri olan Sırbistan ile 5 milyar dolarlık ticaret hedefimize ulaşılmasıyla ticaret, yatırım ve müteahhitlik alanlarındaki işbirliğimizi daha da ileri taşımaya yönelik kararlılığımızı vurguladık. Görüşmede, Belgrad EXPO 2027 hazırlıkları, Avrupa Birliği'nin (AB) Batı Balkanlar Büyüme Planı kapsamındaki kalkınma projeleri ile KEK ve JETCO mekanizmalarının etkinleştirilmesine yönelik atılacak somut adımları etraflıca değerlendirme fırsatı elde ettik."

