Bakan Bolat: Azerbaycan ile kardeşliğimiz ekonomimize güç katıyor

Giriş Tarihi: 26.02.2026 15:00

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Azerbaycan Ekonomi Bakanı Mikayıl Cabbarov ile Gürcistan’da görüştü. Bakan Bolat, görüşmeye ilişkin "Azerbaycan ile ticari ilişkilerimizi daha da derinleştirmeye, karşılıklı yatırımlarımızı artırmaya ve bölgesel projelere hız kesmeden devam etmeye kararlıyız. Kardeşliğimiz, ekonomimize de güç katıyor" dedi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Azerbaycan Ekonomi Bakanı, değerli mevkidaşım Sayın Mikayıl Cabbarov ile 7'nci Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan İş Forumu (TAGİF) kapsamında verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Görüşme kapsamında, ikili ticaretimizin yanı sıra, Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan arasındaki güçlü üçlü ilişkilerin bölgemizdeki stratejik önemini de ele aldık. Bu benzersiz iş birliği mekanizmasının; kesintisiz lojistiğin ve ekonomik refahın en büyük teminatı olduğunu bir kez daha teyit ettik. Azerbaycan ile ticari ilişkilerimizi daha da derinleştirmeye, karşılıklı yatırımlarımızı artırmaya ve bölgesel projelere hız kesmeden devam etmeye kararlıyız. Kardeşliğimiz, ekonomimize de güç katıyor."

