Bakan Bolat, BAE’de iş insanlarıyla bir araya geldi: “İş insanlarımız ve girişimcilerimizin yurt dışı faaliyetlerinde yanlarında olmaya devam edeceğiz…”

Türkiye'nin BAE ile ticaret ve yatırım ilişkilerinde yaşanan sorunları ele alarak firma temsilcilerinin önerilerini dinlediklerini, BAE ile ticari ve ekonomik ilişkileri geliştirmenin yollarını değerlendirdiklerini aktaran Bolat, şunları kaydetti: "Türk iş dünyasının uluslararası başarıları yurt dışında önemli bir Türk iş dünyası ağının oluşması ve Türk diasporasının güçlenmesine katkı sağlarken, Ticaret Bakanlığı olarak vermiş olduğumuz desteklerle iş insanlarımız ve girişimcilerimizin yurt dışı faaliyetlerinde de yanlarında olmaya devam edeceğiz."