Bakan Bolat büyüme verilerini değerlendirdi: Ilımlı görünüm korunuyor

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 2026 yılı birinci çeyrek Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) verilerine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Bu yılın ilk çeyreğinde Türkiye ekonomisinin yüzde 2,5 büyüdüğünü ve 23 çeyrek üst üste büyüme gösterdiğini belirten Bolat, milli gelirin yıllıklandırılmış olarak 1 trilyon 639 milyar dolara yükselerek tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştığını ifade etti.

Bolat, yatırım harcamalarının bu dönemde yüzde 3 artışla büyümeye 0,8 yüzde puan katkı verdiğine dikkati çekerek, "Böylelikle yatırımlar büyümeyi desteklemeyi 6 çeyrektir kesintisiz sürdürmüştür. İlk çeyrek büyümesine en yüksek katkı özel tüketimden gelmiş, özel tüketim büyümeye 3,4 yüzde puan katkı sağlamıştır. Takvim ve savaşın olumsuz etkisiyle de dış dengenin büyümeye katkısı eksi 2,5 yüzde puan olurken kamu kesimi harcamalarının büyümeye katkısı ise 0,3 yüzde puan olarak gerçekleşmiştir." değerlendirmesinde bulundu.

"REFORMLARLA POTANSİYEL BÜYÜME ORANINI YUKARI TAŞIYACAĞIZ"

Katma değer artışının ilk çeyrekte hizmetler sektörü toplamında yüzde 2,5 olarak gerçekleştiğini, bu kapsamda hizmetlerin büyümeye en fazla katkı veren sektör olduğunu vurgulayan Bolat, sanayi sektöründe üretimin yüzde 0,8 azalışla büyümeye 0,2 yüzde puan negatif etkide bulunduğunu kaydetti.

Bolat, inşaat sektöründe katma değerin yüzde 3,2, tarımda ise yüzde 4,6 arttığına işaret ederek, şu ifadeleri kullandı:

"Küresel belirsizliğin ve savaşların hakim olması nedeniyle bu yılın ilk çeyreğinde yıllıklandırılmış olarak cari işlemler açığının milli gelire oranı yüzde 2,4 seviyesine yükselmiş fakat tarihsel ortalamanın (yüzde 3,4) altında dengeli seyrini korumuştur. Üretimin öncü göstergesi olan İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) Mayıs 2026'da 49,8'e yükselerek son 26 ayın en yüksek seviyesine ulaşmıştır. Bu yılın ikinci çeyreğinde kaydedilen mal ve hizmet ihracatındaki önemli artışların da katkısıyla yılın kalan 9 ayında ekonomik büyümede ivmelenme beklenmektedir. Üretimde verimlilik odaklı dönüşüm ve rekabet gücünü artırmaya yönelik yapısal reformlarla birlikte Türkiye ekonomisinin potansiyel büyüme oranını yukarı taşıyacağız."