Bakan Bolat: Çalışmalarla önümüzdeki yıl bu kayıp dönemi aşacağız

"HATAY'A ÇOK ÖZEL BİR ÖNEM VERİYORUZ"

Bolat, Hatay'ın can kaybı, yıkılan ya da yıkılacak binalar noktasında neredeyse deprem felaketinin yarısının gerçekleştiği yer olduğunu vurgulayarak, "O yüzden Hatay'a çok özel bir önem veriyoruz. Çalışmalar ve ayrılan kaynaklar noktasında Hatay'ın bir an önce eski güzel günlerine, hatta eskisinden daha güzel bir şehircilik ve modern şehir konumuna gelmesi için canla başla bir çalışma içindeyiz." dedi.

Depremin 3. haftasından itibaren kalıcı konutlarla ilgili rezerv alanların tespiti ve temel atma çalışmaları yapıldığını hatırlatan Bolat, şöyle konuştu:

"Başta hastaneler olmak üzere geçici ve kalıcı yatırımlar yapıldı, bazıları hizmete girdi. 810 bin bağımsız bölüm yapılması gerekiyor. Bu yıl içinde 319 bin bağımsız bölümün teslim edilmesi çalışmaları bütün hızıyla devam ediyor. Hükümet iki ay önce göreve başladıktan sonra yeni bir yöntem olarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın çalışmalarıyla yerinde dönüşüm projesi de başlatarak, TOKİ'nin koordinasyonunda vatandaşlarımızın kendi yerlerini yapmasıyla alakalı yeni bir model de geliştirdi. Bu model çerçevesinde büyüklüğüne göre, konutlar için 500 bin lira hibe ve 500 bin lira ile 800 bin lira arasında 2 yılı ödemesiz 10 yıl vadeli faizsiz kredi... İş yerleri içinde de 250 bin lira hibe ve 250 bin lira ile 500 bin lira arasında yine faizsiz kredi uygulaması başlatıldı. Gördük ki vatandaşlarımız bu modeli de benimsemişler. Yaklaşık 10 gün içinde 150 bine yaklaşan başvuru yapıldı."

Bu modelle çalışmaların hızlandırılacağını vurgulayan Bolat, projenin depremin maliyetlerinin biraz daha düşürülmesi noktasında önemli adım olacağını aktardı.

DEPREMZEDE ESNAFA YÖNELİK ÇALIŞMALAR

Bakan Bolat, Ticaret Bakanlığı olarak depremzede esnafa yönelik çalışmaları anlatarak, "Kredi geri ödemeleri en az 6 ay uzatılmıştı. Şimdi hükümetimiz yeni olarak bu kredi borcu geri ödemelerini bir 6 ay daha uzatma kararı aldı." ifadesini kullandı.

Hatay'da 3 bin 836 esnaf ve sanatkara kullandırılan deprem destek kredisinin yaklaşık 1 milyar lira olduğunu dile getiren Bolat, "Bu noktada ayrıca 5 bin 984 esnaf ve sanatkara yüzde 50 ile yüzde 100 hazine faiz destekli işletme ve yatırım kredilerinin toplamı da 2 milyar 107 milyon liraya ulaşmıştır. Bunun yanında konteynerlerin yurt dışından getirilmesinde hem gümrük vergileri kaldırılmıştır hem gümrüklerden geçişi çok hızlı bir şekilde yapılmıştır." diye konuştu.

Bakan Bolat, İskenderun Limanı'nın en kısa sürede tam kapasiteyle hizmete ulaştırılması noktasında liman yetkililerinden söz aldıklarını belirterek, "İskenderun Limanı tam kapasite çalışmaya başladığında Hatay'ın, İskenderun'un ekonomisine önemli katkı sağlayacak. Bu anlamda ihracatımız açısından da tabii olumsuz etkiler alıyoruz ama limandaki hasarın da oldukça büyük olduğunu da gözlemledik." diye konuştu.