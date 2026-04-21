Haberler Ekonomi Haberleri Bakan Bolat: "Dijital mecralarda gençleri korumak önceliğimiz"
Giriş Tarihi: 21.04.2026 16:03

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulu toplantısına katıldıklarını belirterek, özellikle dijital platformlarda çocuklar ve gençlerin korunmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü açıkladı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cevdet Yılmaz başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulu toplantısına katıldıklarını duyurdu.

MÜCADELE ÇOK BOYUTLU YÜRÜTÜLÜYOR

Bağımlılıkla mücadelenin yalnızca sağlık alanıyla sınırlı olmadığını vurgulayan Bolat, sürecin sosyal hayatı, aile yapısını ve dijital ortamların güvenli kullanımını da kapsadığını ifade etti.

DİJİTAL PLATFORMLARA DİKKAT ÇEKİLDİ

Günümüzde dijital içeriklerin yaygınlaşmasıyla birlikte özellikle çocuklar ve gençler için risklerin arttığına işaret eden Bolat, zararlı alışkanlıklara karşı alınan önlemlerin güçlendirilmesinin önemine dikkat çekti.

GÜVENLİ TİCARET VE BİLİNÇLENDİRME VURGUSU

Bakanlık olarak dijital mecralarda tüketicilerin korunması, zararlı içeriklere karşı farkındalığın artırılması ve güvenli ticaret ortamının sağlanmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü belirten Bolat, kurumlar arası koordinasyon ve ailelerin bilinçlendirilmesinin kritik rol oynadığını kaydetti.

"ORTAK SORUMLULUK" MESAJI

Bolat, çocukların ve gençlerin her türlü zararlı alışkanlıktan korunmasının toplumun ortak sorumluluğu olduğunu belirterek, Ticaret Bakanlığı'nın bu alandaki çalışmalarını aynı hassasiyetle sürdüreceğini ifade etti.

