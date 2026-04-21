Bakan Bolat: "Dijital mecralarda gençleri korumak önceliğimiz"

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cevdet Yılmaz başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulu toplantısına katıldıklarını duyurdu.
MÜCADELE ÇOK BOYUTLU YÜRÜTÜLÜYOR
Bağımlılıkla mücadelenin yalnızca sağlık alanıyla sınırlı olmadığını vurgulayan Bolat, sürecin sosyal hayatı, aile yapısını ve dijital ortamların güvenli kullanımını da kapsadığını ifade etti.
DİJİTAL PLATFORMLARA DİKKAT ÇEKİLDİ
Günümüzde dijital içeriklerin yaygınlaşmasıyla birlikte özellikle çocuklar ve gençler için risklerin arttığına işaret eden Bolat, zararlı alışkanlıklara karşı alınan önlemlerin güçlendirilmesinin önemine dikkat çekti.
GÜVENLİ TİCARET VE BİLİNÇLENDİRME VURGUSU
Bakanlık olarak dijital mecralarda tüketicilerin korunması, zararlı içeriklere karşı farkındalığın artırılması ve güvenli ticaret ortamının sağlanmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü belirten Bolat, kurumlar arası koordinasyon ve ailelerin bilinçlendirilmesinin kritik rol oynadığını kaydetti.
"ORTAK SORUMLULUK" MESAJI
Bolat, çocukların ve gençlerin her türlü zararlı alışkanlıktan korunmasının toplumun ortak sorumluluğu olduğunu belirterek, Ticaret Bakanlığı'nın bu alandaki çalışmalarını aynı hassasiyetle sürdüreceğini ifade etti.
Bugün, Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleştirilen Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulu Toplantısına katılım sağladık.— Prof. Dr. Ömer Bolat (@omerbolatTR) April 21, 2026
