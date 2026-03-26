Bakan Bolat, DTÖ 14’üncü Bakanlar Konferansı’na katıldı

Tiacret Bakanı Ömer Bolat, Kamerun'un başkenti Yaounde'de düzenlenen Dünya Ticaret Örgütü 14'üncü Bakanlar Konferansı sonrası sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Türkiye'nin, gelişme yolundaki ülkelerin faydasına olacak çalışmalara ve ticaretin dengeli olarak geliştirilerek, küresel refahın yükseltilmesine dönük çabalara öncülük edeceğini ifade ettik" dedi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Kamerun'un başkenti Yaounde'de yapılan DTÖ Dünya Ticaret Örgütü 14'üncü Bakanlar Konferansı açılış oturumuna katılarak, Türkiye'nin kural bazlı uluslararası ticaret sisteminin devamına yönelik beklentilerini ifade ettik.

Konuşmamızda; Türkiye'nin, gelişme yolundaki ülkelerin faydasına olacak çalışmalara ve ticaretin dengeli olarak geliştirilerek, küresel refahın yükseltilmesine dönük çabalara öncülük edeceğini ifade ettik.

Bu sorumlulukla, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Türkiye olarak, çok taraflı sistemin geleceği yönünde bir pozisyon belirleyerek, başta Afrika ülkeleri olmak üzere, en az gelişmiş ülkelerin önem verdiği 'Yatırımların Kolaylaştırılması Anlaşması'nın önünü açmış bulunuyoruz.

Türkiye'nin bu kapsamda Yaounde, Kamerun'da yapılan DTÖ-Dünya Ticaret Örgütü'nün açılış oturumunda yapmış olduğu konuşma, 166 üye ülke temsilcileri tarafından alkışlarla karşılanmıştır.