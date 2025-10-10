Bakan Bolat: Eximbank ihracat kredilerinde hedef aşılıyor

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, NSosyal hesabından, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında bugün yapılan söz konusu toplantıya katıldığını bildirdi.

Toplantıda ihracatçıların en güçlü destekçisi Türk Eximbank'ın ihracat kredilerinin etkinliğine ilişkin değerlendirmeler ile mesleki eğitimin güçlendirilmesi ve yeni nesil çalışma modellerine geçiş sürecinin ele alındığını ifade eden Bolat, Türk Eximbank'ın geçen yıl rekor düzeyde destek hacmine ulaşarak 18 bin ihracatçıya toplam 48,7 milyar dolarlık finansman ve sigorta desteği sağladığına işaret etti.

Bolat, bu yılki hedeflere ilişkin ise "Türk Eximbank'ın 2025 yılı için belirlediğimiz 52 milyar dolar hedefini aşacağına inanıyor, bu güçlü performansla Türk Eximbank'ın ülkemiz ihracatına katkısını daha da ileri taşıyacağına güveniyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"BÜYÜK VE GÜÇLÜ TÜRKİYE İDEALİMİZİ BİRLİKTE GERÇEĞE DÖNÜŞTÜRMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Ekonomi politikasının öncelikleri arasında yer alan enflasyonla mücadelede güçlü adımlar attıklarının altını çizen Bolat, şunları kaydetti:

"İstihdamı artırırken sanayimizin rekabet gücünü kalıcı biçimde güçlendiriyor, yüksek teknolojili üretimdeki kazanımlarımızı koruyarak sürdürülebilir büyüme dinamiklerimizi daha da sağlamlaştırıyoruz. Aynı şekilde küresel belirsizliklere ve risklere rağmen, eylül ayı itibarıyla mal ihracatımızı yıllık bazda tarihin en yüksek seviyesine, 269,7 milyar dolara çıkarmayı başardık. Yıl sonu Orta Vadeli Program (OVP) hedefimiz olan 273,8 milyar dolara ulaşmak için tüm gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Türkiye Yüzyılı vizyonumuz ışığında yatırımda, üretimde, ihracatta ve istihdamda çok daha güçlü adımlar atarak, büyük ve güçlü Türkiye idealimizi birlikte gerçeğe dönüştürmeye devam edeceğiz."