Bakan Bolat, Haziran’ı işaret etti: İhracatta büyük artış bekliyoruz

Ticaret Bakanı Bolat, Kurban Bayramı'nın ikinci gününde Tekirdağ'da bir dizi programa katıldı. Bakan Bolat, ilk olarak Polis Evi'nde görev başındaki polislerle bayramlaşarak emniyet mensuplarının Kurban Bayramı'nı kutladı. Daha sonra AK Parti Tekirdağ teşkilatı tarafından düzenlenen bayramlaşma programına katılan Bolat, partililer ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Programda konuşan Bakan Bolat, Kurban Bayramı'nı birlik ve beraberlik içerisinde idrak etmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Bir kez daha mübarek Kurban Bayramı'nı birlikte idrak ediyoruz. Rabbimize bizleri bu güzel günlerde buluşturduğu için şükrediyoruz" dedi.

Bayramlaşma programına üç kuşak birlikte katıldıklarını ifade eden Bolat, Tekirdağ'daki teşkilat mensuplarıyla bir araya gelmekten memnuniyet duyduğunu söyledi. Bayram programı kapsamında Ereğli, Şarköy ve Tekirdağ'da ziyaretlerde bulunduğunu aktaran Bolat, Muratlı'da da taziye ziyaretine katılacağını kaydetti.