Bakan Bolat: Hedefimiz Irak’taki ticaretimizi arttırmak

"Türkiye-Irak Genel Ticaret ve Müteahhitlik Heyeti Programı", Bağdat'ta Bakan Bolat ve Irak Ticaret Bakanı Etir Davud Selman'ın katılımıyla yapıldı. Toplantıda, Türkiye ile Irak arasında ikili ticari ilişkilerden karşılıklı yatırımlara kadar pek çok farklı alanı kapsayan konular ele alındı.

Bolat, burada yaptığı konuşmada, sabah saatlerinde Irak Ticaret Bakanı Selman ile yaptığı ikili görüşmenin oldukça verimli geçtiğini ve birçok konuda mutabık kaldıklarını bildirdi.

Türkiye ile Irak'ın doğal olarak ticaret ortağı olduğunu belirten Bolat, iki ülke arasında ticaretten tarıma, sanayiden hizmetlere, ulaştırmadan enerjiye, taşıma hatlarından savunma sanayisine ve müteahhitlik hizmetlerine kadar birçok alanda çok iyi ekonomik ilişkilerin olduğuna işaret etti.

Bolat, hedeflerinin, iki ülke arasındaki ticaret hacmini daha da yükseltmek olduğunu aktararak, şu değerlendirmede bulundu:

"İki ülkenin menfaatleri ve halklarının refahı için daha çalışmalıyız. Göreve geldiğimizden bu yana Irak'a dördüncü ziyaretimizi gerçekleştiriyoruz. Ziyaretlerimize yalnızca resmi heyetlerle değil özel sektör heyetleriyle birlikte geliyoruz. Iraklı mevkidaşım da birçok kez Türkiye'ye geldi. Hatta yakın zamanda İslam İşbirliği Teşkilatı Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesinin toplantısı için de gelecekler."

"TÜRK MÜTEAHHİTLERİ IRAK'TA 36,5 MİLYAR DOLARLIK İNŞAAT İŞLERİNİ BAŞARIYLA TAMAMLADI"

Bolat, geçen yıl kurulan Türkiye-Irak Ortak Ekonomi ve Ticaret Komitesinin (JETCO) ikinci toplantısının da bugün yapılacağını bildirerek, bu toplantıda, gümrük vergisi oranları, tarife dışı vergiler ve taşımacılık gibi birçok konuyu görüşeceklerini dile getirdi.

Tüm bu gelişmelerin, Türkiye ile Irak ticaretini geliştirmeye kararlı olduklarının açık göstergesi olduğuna dikkati çeken Bolat, "Geçen yıl 17,5 milyar dolar dış ticaretimiz vardı. Birkaç hafta önce Ceyhan-Kerkük Petrol Boru Hattı yeniden çalışmaya başladı. Irak, Türkiye'ye ve dünyaya bu petrol boru hattından petrol gönderiyor." diye konuştu.

Bolat, iki ülke arasındaki dış ticaret hacminin daha da artacağını, Irak'ta önemli atılımların yapıldığını ve vizyon projelerinin bulunduğunu söyledi.

Söz konusu projelerden birisinin de Kalkınma Yolu Projesi olduğunu aktaran Bolat, bu projenin Irak için devrim niteliğinde ve yepyeni bir kalkınma atağının başlangıcı olacağını belirtti.

Bolat, Türk müteahhitlerin, bu projenin inşaat çalışmalarında Irak için ellerinden gelen katkıyı yapacağını bildirerek, "Türk müteahhitler, Irak'ta ve dünyada önemli projeler yürüttü. Türk müteahhitler, bugüne kadar Irak'ta 36,5 milyar dolarlık inşaat işini başarıyla tamamladı. Türk ürünleri ve inşaat eserleri, ülkemizin Irak'la ekonomik bütünleşmesinin önemli göstergelerdir, bunu artırmaya kararlıyız." diye konuştu.

BAĞDAT TÜRK İHRAÇ ÜRÜNLERİ FUARI AÇILDI

Öte yandan "Bağdat Türk İhraç Ürünleri Fuarı" da Bakan Bolat ile Irak Ticaret Bakanı Selman'ın katılımıyla açıldı.

Bolat, burada yaptığı konuşmada, Türkiye ve Irak'ın sadece dost ve komşu ülke değil, kardeş ve ticaret ortakları olduğunu belirterek, her iki ülkenin de birbirinin ticaretinde önemli pay sahibi olduğunu ifade etti.

Fuarın üç gün açık kalacağını aktaran Bolat, burada hem Türkiye'den hem de Irak'tan iş insanlarının bir araya geleceğini ve ikili görüşmeler gerçekleştireceklerini anlattı.

Bolat, iki ülke arasında birçok konuda önemli ilerlemeler sağladıklarına işaret ederek, "JETCO'nun kurulması ve ardından Cumhurbaşkanımızla Irak'ın değerli Başbakanının karşılıklı ziyaretlerinden sonra birçok alanda sıkıntılar da çözülmüş durumda. Daha da iyiye gidecek. Bu fuarın ve heyetimizin Irak'a yaptığı bu ziyaretin çok verimli, bereketli geçmesini, iki ülke halklarının ve ekonomilerinin yararına olmasını temenni ediyorum." dedi.

"HEDEFİMİZ IRAK'TAKİ TİCARETİMİZİ ARTTIRMAK"

Burada basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bolat, Irak'a gerçekleştirdiği her ziyarette ticaret, yatırım ve müteahhitlik konularında önemli kararlar aldıklarını söyledi.

Bolat, Iraklı tüketicilerin Türk ürünlerini çok sevdiğine dikkati çekerek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bizim hedefimiz, önce mevcut durumumuzu rakip ülkelere karşı korumak ve Irak'taki ticaretimizin daha da artmasını sağlamak. Bunun için de çalışmaya devam edeceğiz. Buraya 100'den fazla iş insanıyla geldik. Fuar, görkemli şekilde açıldı. Irak'ın Ticaret Bakanı gerçekten Türkiye dostu. Türkiye-Irak ticaret ilişkilerinin gelişmesi için o da bizimle beraber büyük bir gayret gösteriyor."

Bolat, fuardaki stantları gezerek, katılımcılarla sohbet de etti.