Bakan Bolat: İhracatımız 400 milyar dolara yaklaştı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Niğde'deki programı kapsamında 'Niğde İş Dünyasıyla İftar Buluşması' etkinliğine katıldı. Türkiye'nin son yıllarda ekonomik ve stratejik açıdan önemli bir konuma yükseldiğini aktaran Bolat, "Türkiye, İslam dünyasında lider bir ülke, bölgesinde lider bir ülke, dünya arenasında da 4-5 tane önemli kurucu ülke konumuna ulaştı" dedi.

Ticaret Bakanı Ömer Boyat, 'Sivil Toplum Kuruluşları ve İş İnsanları ile İstişare Toplantısı'nın ardından Niğde Organize Sanayi Bölgesi'ni ziyaret ederek yeni açılan üç fabrikada incelemelerde bulundu. Bakan Bolat, daha sonra bir düğün salonunda organize edilen 'Niğde İş Dünyasıyla İftar Buluşması' etkinliğine katıldı. İftar programında Bakan Bolat'ın yanı sıra Niğde Valisi Nedim Akmeşe, AK Parti Niğde Milletvekili Cevahir Uzkurt, Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, il protokolü ve çok sayıda iş insanı da yer aldı. Burada yaptığı konuşmada büyük ölçekli fabrika yatırımlarının Türkiye'nin yükselen ekonomisinin göstergesi olduğunu ifade eden Bolat, yatırımcılara teşekkür etti.

'OSB SAYISI 342'YE YÜKSELDİ'

AK Parti döneminde organize sanayi bölgelerinde önemli bir büyüme yaşandığını vurgulayan Bolat, Türkiye genelinde OSB sayısının 342'ye yükseldiğini dile getirdi. AK Parti'nin iktidara geldiğinde OSB'lerde 12 bin işletmenin olduğunu kaydeden Bakan Bolat, "Bugün bu sayı 60 bine çıktı. O dönem 700 bin işçi çalışırken bugün OSB'lerde 2 milyon 400 bin kişi istihdam ediliyor. Tarım OSB'leri kuruldu. Enerjide elektrik üretimimiz 4 katından fazla arttı" diye konuştu.

ABD-İsrail ile İran arasında yaşanan çatışmalar nedeniyle Hürmüz Boğazı'nda tanker trafiğinin aksamasının enerji piyasalarında ciddi sarsıntılara yol açtığını belirten Bakan Bolat, Türkiye'nin krizlere karşı dayanıklı bir ülke olduğunu söyledi. Güçlü liderlik ve siyasi istikrar sayesinde Türkiye'nin son 23 yılda büyük başarılar elde ettiğini ifade eden Bakan Bolat, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yürütülen başarılı dış politika, güçlü ordu, savunma sanayi ve ekonominin dayanıklılığı sayesinde Türkiye'nin bu krizlerden etkilenmeden yoluna devam ettiğini sözlerine ekledi.

'MİLLİ GELİR 1,6 TRİLYON DOLARA YÜKSELDİ'

Türkiye'nin G20 ülkeleri arasında son 16 yılda en yüksek ortalama büyümeyi sağlayan ikinci ülke olduğunu aktaran Bakan Bolat, şöyle devam etti:

"İhracatımız mal ve hizmetler toplamında 400 milyar dolar sınırına dayandı. Milli gelirimiz 238 milyar dolardan 1 trilyon 600 milyar dolara yükseldi. Kişi başına milli gelirimiz ise 3 bin 600 dolardan 18 bin dolar seviyesine çıktı."

'MİLLİ BİRLİK VE BERABERLİK İÇİNDEYSEN SENİ KİMSE YENEMEZ'

Türkiye uzaya uyduda gönderen bir ülke olduğunu hatırlatan Bakan Bolat, şunları söyledi:

"Savunma sanayisinde kendi kendine yeterli hale geldi, 5'inci nesil savaş uçağı üretebiliyor. Jet eğitim uçağı, motor üretme noktasına geldi ve yerli üretim Togg'u üretti. Dünyada silahlı insansız hava uçaklarında bir numarayız, en büyük ihracatçı ülkeyiz. Bütün bunlar sayesinde kimselerin Türkiye'mize, milletimize yan bakmasına müsaade etmiyoruz. Eğer güçlü ve istikrarlı bir yönetimin, güçlü bir ekonomin, güçlü bir ordun, güçlü bir savunma sanayin varsa ve vatandaşlarınla birlikte milli birlik ve beraberlik içindeysen hiç kimse seni yenemez. Türkiye, İslam dünyasında lider bir ülke, bölgesinde lider bir ülke, dünya arenasında da 4-5 tane önemli kurucu ülke konumuna ulaştı. Tabii Cenab-ı Allah'ın rahmetiyle, ihsanıyla bunlar başarıldı. Saygıdeğer Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere kadrolarımızın, Cumhur İttifakı'nın çabalarıyla, başarılı icraatlarıyla sağlandı ama en önemlisi sevgili ve aziz milletimizin duaları, destekleri ve 23 yıl boyunca verdikleri destekle başarıldı. İnşallah durmak yok, yola devam diyoruz ve Türkiye için koşmaya, mücadeleye devam edeceğiz."