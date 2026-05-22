Bakan Bolat: Körfez’e ihracatımız Nisan’da yüzde 55,2 arttı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, nisan ayına ilişkin dış ticaret istatistiklerine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

İhracatın, nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 22,3 artışla 25 milyar 408 milyon dolara çıktığını belirten Bolat, ocak-nisan döneminde ise yüzde 3 yükselişle 88 milyar 665 milyon dolar olduğunu aktardı.

Bolat, tüm zamanların en yüksek nisan ayı ihracatının kaydedildiğine işaret ederek, "Yılın tüm aylarıyla değerlendirildiğinde, nisanda Cumhuriyet tarihimizin en yüksek 2. aylık mal ihracatına ulaştığımız anlamına gelmektedir. Nisanda kaydedilen 4,6 milyar dolarlık artış, ihracatta yıldan yıla değişimde son 53 ayın en yüksek değeri olmuştur. Bu artışta, her ne kadar parite ve takvim etkisini görüyorsak da bu etkilerden de arındırıldığında, bölgemizin içinden geçtiği savaş ortamına rağmen ihracatta artış ivmesi dikkat çekmektedir." ifadelerini kullandı.

"KÖRFEZ ÜLKELERİNE İHRACATTA AYLIK BAZDA TOPARLANMA KAYDEDİLDİ"

Mayısta takvimin olumsuz etkisiyle, ihracatta düşüş izlenecekken bunun da haziranda telafi edileceğini öngördüklerine değinen Bolat, bu ay Kurban Bayramı, 1 ve 19 Mayıs resmi tatillerinin hafta içine denk gelmesi nedeniyle ihracatta gerileme yaşanmasının beklendiğini belirtti.

Bolat, nisanda yıllıklandırılmış ihracatın, geçen yıla göre yüzde 4,2 artışla 275,8 milyar dolara ulaştığını, bu rakamın Nisan 2025'te 264,8 milyar dolar olduğunu anımsattı. Bu yıl nisan itibarıyla son 12 ayda mal ihracatının, 11 milyar dolar yükselişle 275,8 milyar dolar olduğunun altını çizen Bolat, "Küresel ekonomide devam eden jeopolitik gerginlikler, ağırlaşan rekabet koşulları, korumacılık ve zayıf dış talebe rağmen ihracatımızda dirençli bir görünüm öne çıkmaktadır. Önümüzdeki dönemde, Orta Vadeli Program (OVP) hedefi olan 282 milyar doları aşmak üzere çalışmalarımıza tüm gücümüzle devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

ABD/İsrail ile İran arasındaki savaşın başlaması sonrası martta Körfez ülkeleri ile ticarette düşüş yaşandığını hatırlatan Bolat, bölgeye ihracatın aylık yüzde 29,5, yıllık yüzde 32,5 azaldığını bildirdi. Nisanda bölgeye yapılan ihracatta aylık bazda toparlanma kaydedildiğine dikkati çeken Bolat, Körfez ülkelerine ihracatın nisanda bir önceki aya göre yüzde 55,2 artışla 2,3 milyar dolar olarak gerçekleştiğini kaydetti.

"YILLIKLANDIRILMIŞ DIŞ TİCARET AÇIĞI 8 MİLYAR DOLAR ARTTI"

Bolat, nisanda ithalatın yıllık bazda yüzde 3,1 artışla 33 milyar 909 milyon dolar olduğunu, bu dönemde mal ithalatında net 1 milyar dolarlık yükseliş görüldüğünü aktardı.

İthalatın, ocak-nisan döneminde ise yıllık bazda yüzde 4,3 artarak 125 milyar 803 milyon dolara çıktığını belirten Bolat, nisanda yıllıklandırılmış ithalatın geçen yılın aynı ayına kıyasla 19 milyar dolar yükselişle 370,5 milyar dolar olduğunu ifade etti.

Bolat, nisanda dış ticaret açığının yıllık bazda yüzde 29,8 azalışla 8,5 milyar dolara gerilediğini anımsattı.

Söz konusu açığın ocak-nisanda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,3 artışla 37 milyar 137 milyon dolar olduğunu aktaran Bolat, yıllıklandırılmış dış ticaret açığının ise 8 milyar dolar yükselişle 94,7 milyar dolara çıktığını kaydetti.

