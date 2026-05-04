Bakan Bolat: Litvanya ile ticaret hacmini 1,5 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz

Türkiye-Litvanya 2. Dönem JETCO toplantısı sonrası protokolün imza töreni, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Genel Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Törende, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile Litvanya Ekonomi ve İnovasyon Bakanı Edvinas Griksas tarafından JETCO Protokolü imzalandı.

Burada yaptığı konuşmada Bakan Bolat, JETCO toplantısından önce, ikili görüşmede ele alınması gereken tüm konuları kapsayan oldukça verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini söyledi.

Bolat, mevcut ekonomik ortaklıklarını daha da güçlendirme yolları üzerine görüş alışverişinde bulunduklarını, özellikle müteahhitlik hizmetleri, yeşil teknolojiler, bilgi ve iletişim teknolojileri, savunma, yüksek teknoloji üretimi, yenilenebilir enerji ve turizm sektörlerine odaklandıklarını vurguladı.

Avrupa Birliği çerçevesinde devam eden işbirliklerini geliştirme yollarını da ele aldıklarını belirten Bolat, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda Gümrük Birliği'nin modernizasyonu, yeşil dönüşüm, döngüsel ekonomi, dijital ekonomi ve Sanayi Hızlandırma Yasası gibi konular gündemimizdeydi. Litvanya ve Avrupa Birliği ile işbirliğimizin, Litvanya'nın gelecek yılın başında başlayacak AB Konseyi Dönem Başkanlığı sürecinde daha da ilerleyeceğine inanıyoruz. Türkiye-Litvanya JETCO toplantısının 2. oturumunun sonuçlarının bir kaydı olarak JETCO Protokolü, mevcut işbirliğimizi güçlendirmek, ticaret ve yatırım ilişkilerimizi gözden geçirmek ve yeni işbirliği alanlarını keşfetmek için bir yol haritası niteliği taşımaktadır."

Bolat, bu çerçevede, karşılıklı ekonomik ilişkilerde somut ve önemli ilerlemelerin önünü açmayı hedeflediklerini anlattı.

Türkiye ile Litvanya arasındaki ikili ticaret ve ekonomik ilişkilerin son yıllarda istikrarlı bir şekilde geliştiğine işaret eden Bolat, "2025 yılında 1,1 milyar dolar olarak kaydedilen Türkiye-Litvanya ikili ticaret hacmini birkaç yıl içinde 1,5 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz. Bu hedefin gerçekleşmesi için yoğun şekilde çalışacağız. Stratejik ve potansiyel gördüğümüz sektörlere özel vurgu yaparak yatırımcılarımızı yönlendirmeye ve teşvik etmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Bolat, amaçlarının her iki ülke için kalıcı değer sağlamak ve Türkiye'nin yurt dışı müteahhitlik sektöründeki kanıtlanmış gücü ile Litvanya'daki umut verici projeler ışığında sürdürülebilir, uzun vadeli bir işbirliği temeli oluşturmak olduğunu dile getirdi.

Türk müteahhitlerin hem Litvanya'da hem de Türkiye'de yeni ortaklıklar ve ortak girişimler kurma konusunda önemli bir potansiyele sahip olduğuna inandığını vurgulayan Bolat, iki ülke arasında güçlü bir hava bağlantısı bulunduğunu açıkladı.

Bolat, "Türk Hava Yolları Litvanya'ya haftada 14 uçuş gerçekleştirmektedir. Bu bağlantı düzeyi, ülkelerimiz arasındaki ticaret, yatırım ve turizmin geliştirilmesine önemli katkı sağlamaktadır." şeklinde konuştu.

"LİTVANYA İLE TÜRKİYE ARASINDAKİ TİCARETİN 10 YIL İÇİNDE ÖNEMLİ ÖLÇÜDE ARTMA POTANSİYELİ VAR"

Litvanya Ekonomi ve İnovasyon Bakanı Edvinas Griksas ise iki ülkenin ticaret, yatırım, sanayi ve inovasyon başta olmak üzere savunma sanayisi, ulaştırma, enerji, tarım, bankacılık, turizm, eğitim, bilim, sağlık ve ilgili alanlarda işbirliği konusunda mutabakata vardığını belirtti.

Griksas, "Protokolde yapılacak çok iş, ulaşılacak çok hedef bulunmaktadır ve biz bu hedeflere ulaşma konusunda oldukça iddialıyız." dedi.

Küresel tedarik zincirleri gelişmeye devam ederken ekonomik potansiyellerini en iyi şekilde değerlendirmek için daha fazla çaba gösterilmesi gerektiğine inandıklarını ifade eden Griksas, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Litvanya ile Türkiye arasındaki ticaretin önümüzdeki 10 yıl içinde önemli ölçüde artma potansiyeli bulunmaktadır. Özellikle yüksek teknolojiler alanında Türkiye ile daha yakın işbirliği için açık bir potansiyel görüyoruz ve ülkelerimiz arasındaki kurumsal ve iş dünyası bağlarını daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz. Türk şirketlerini Litvanya'yı Avrupa Birliği pazarına açılan bir kapı olarak daha aktif kullanmaya davet ediyor, Litvanyalı şirketleri de Türkiye'de daha fazla faaliyet göstermeye teşvik ediyoruz. Bu sayede karşılıklı fayda sağlayan ortaklıkları güçlendirmeyi amaçlıyoruz."

Griksas, Litvanya'nın, yenilikçi, ilerici ve iddialı bir ülke olduğunu kaydederek, ülkenin geleceğini inovasyon, bilim ve bilgi üzerine inşa ettiğini aktardı.

Litvanya'da startuplar, yaşam bilimleri ve teknolojiler alanında güçlü bir inovasyon odağıyla yeni ortaklık modelleri geliştirmeyi hedeflediklerini aktaran Griksas, "Son yıllarda Litvanya, bir teknoloji merkezi haline gelmiştir." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Bakan Bolat ve Bakan Griksas'ın katılımıyla Türkiye-Litvanya Yuvarlak Masa toplantısına geçildi.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör